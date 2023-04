Espectacular incendi de contenidors a Girona.

El foc ha tingut lloc pels volts de les vuit del matí a una illa de contenidors ubicada al carrer Canonge de Dorca i que fa cantonada amb el carrer Santa Eugènia.

Arran dels fets s'han activat els Bombers i la Policia Municipal de Girona.

En total han cremat totalment dos contenidors i un terce, ha resultat afectat per l'alta temperatura.

El foc ha provocat una gran columna de fum que ha ennegrit part de la façana de l'edifici del costat. El foc també ha afectat la cornisa de l'habitatge del primer pis. En el moment dels fets no hi havia ningú en el domicili i d'entrada, els Bombers no han detectat afectacions pel fum des de l'exterior.

Malgrat l'ensurt, no s'han hagut de lamentar ferits.

La Policia Municipal s'ha encarregat de la gestió del trànsit durant el succés.

A la zona, malgrat l'hora dels fets i ser dia festiu, s'hi han concentrat diversos curiosos que han immortalitzat l'incendi en imatges.