L’estació Espai Jove i alumnes de l’escola CIFOG presenten avui diferents de plafons al parc Central de Girona sota el títol «Pantalles: ús o abús». L’acció vol fomentar l’ús responsable de les pantalles i combatre els riscos dels usos abusius. Així, la gent podrà reflexionar durant tot el dia de demà (de 10 a 19 hores) sobre la vida digital, possibles addiccions i altres hàbits poc saludables.

Tota l’acció serà dinamitzada i enregistrada per l’alumnat del CIFOG per generar diferents càpsules audiovisuals amb els objectius de promoure la reflexió entorn els riscos per a la salut en relació amb un ús inadequat de les tecnologies de la informació i la comunicació, fomentar l'esperit crític envers l'ús d'aquestes tecnologies i explorar les possibles conseqüències d'un ús abusiu.

Aquesta acció es va començar a preparar mes de març passat, quan l’alumnat del segon curs del Cicle Formatiu de Grau Superior de Realització d’Audiovisuals i Espectacles de l’Escola CIFOG va participar al projecte Krea Lab de L’Estació Espai Jove. En el marc d’aquesta iniciativa van poder idear i dissenyar una nova proposta per abordar una problemàtica que els darrers anys s’ha accentuat: l´ús abusiu de les pantalles que està derivant en problemes de salut en moltes persones, especialment entre els i les joves.

L’Estació Espai Jove i l’Escola CIFOG treballaran conjuntament una vegada més per mostrar el potencial de les creacions artístiques per abordar conflictes contemporanis i així generar debat.