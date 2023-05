Fins a 500 persones han passat aquest passat cap de setmana pel Local Social de Quart per assistir a la segona edició de «Quart d’Art», un esdeveniment que pretén viure l’art en família. D’aquesta manera, més del triple de participants que en la primera edició, han pogut gaudir de tretze artístiques programades, com música, art floral, dansa, teatre o fotoficció. El festival, impulsat per l’Ajuntament i amb la col·laboració de Gaudir teatre va néixer l’any passat l’objectiu d’oferir una proposta diferent de viure l’art, de forma lliure, participativa i en família.

Entre les novetats d’aquesta segona edició hi havia el taller beatmaking, que va aprovar els ritmes del rap a una quinzena de joves. També va triomfar la sessió de cançons per a nadons, que va esgotar ràpidament les places, o el vermut musical, que va fer gaudir a una cinquantena de persones amb les seves versions acústiques de grans èxits musicals. A més, totes les famílies que van voler varen poder assaborir la gastronomia de la food truck El Rovell de l’Ou.