L’Espai Gironès compleix aquest any 18 anys i en motiu d’aquesta celebració especial impulsa una campanya, del 8 de maig al 3 de juny, amb més de 2.000 regals sorpresa, entre els quals hi ha smartphones, tauletes, nintendos Switch, rellotges digitals, entrades de cinema, targetes regal i molts premis més.

Les persones que hi vulguin participar han de presentar al Punt d’Informació 1 o 2 tiquets que sumin un mínim de 40 euros i escollir un tros d’un gran pastís. A dins es podrà comprovar si ha tocat o no el regal i el premi obtingut. Els trossos de pastís que no tinguin regal tindran un dolç com a obsequi. Cada persona podrà participar un màxim de 2 vegades al dia i els premis obtinguts es lliuraran en el mateix moment.

L’horari d’atenció per a poder participar és de 10h a 14h i de 16h a 20h.

El 25 de maig l’Espai Gironès fa 18 anys plenament consolidat com a gran centre comercial de referència al territori.

El gerent de l’Espai Gironès, Pau Jordà, destaca la trajectòria del centre comercial i el moment actual, “amb la pandèmia del tot superada”, pel que fa a la afluència de visitants i a les vendes, i també als projectes de futur en marxa.

A l’Espai Gironès hi treballen unes 800 persones (entre establiments, oficines, i departaments de neteja, seguretat i manteniment), i a aquesta xifra s’hi han de sumar els llocs de feina indirectes, petits empresaris, comerç local i altres cadenes.