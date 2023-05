La cessió de tres parcel·les del Pla de Baix de Domeny per tal que l’Incasòl hi aixequi 88 pisos de protecció social s’aprovarà aquest dilluns en el ple municipal de l’Ajuntament de Girona. Serà un pas més doncs, des que l’estiu de l’any 2021, l’equip de govern va anunciar que començava a redactar el projecte per aixecar tres blocs de pisos amb aquesta destinació i que les dues parts signessin el compromís per tirar endavant l’acord.

Aquests edificis amb habitatges de lloguer assequible -destinats a aquells col·lectius que no poden accedir al lloguer de preu de mercat- es volen construir a tres terrenys de propietat municipal ubicats als números 15-17, 19-21 i 42-44 del carrer de la Riera Bullidors.

L’acord entre les parts

L’Ajuntament cedirà aquests terrenys per un període de 75 anys a l’Institut Català del Sòl (Incasòl), que es farà càrrec de la construcció dels edificis i del seu manteniment. La majoria d’aquests pisos serien administrats per l’Agència Catalana de l’Habitatge durant els 75 anys que s’allarga el conveni signat fa un any. No obstant això, vuit dels habitatges se’ls quedarà l’Ajuntament per al seu parc públic per situacions d’emergència habitacional, tal com va dir en el seu moment la regidora d’Habitatge, Annabel Moya. A més, està previst que un dels locals de la planta baixa d’un dels edifici es converteixi en un espai per als joves.

La cessió és per 75 anys, es destinaran a col·lectius vulnerables, i s’ha d’aprovar al ple municipal d'avui

Tot plegat estarà ubicat al costat d’una altra promoció d’habitatges també socials que impulsen l’Ajuntament de Girona i la Coordinadora de Fundacions Promotores i Gestores d’Habitatges Socials de Lloguer de Catalunya (Cohabitat). Les dades coincideixen bastant amb la promoció d’Incasòl. També seran tres peces del Pla de Baix Domeny, cedits per 75 anys i on s’hi aixecaran un total de 88 habitatges. La construcció d’aquests habitatges però, va lligada a la concessió d’un fons Next Generation, de 4 milions d’euros. Per això, per ara, hi ha segellat un «protocol d’intencions».

El solar de Can Gibert

A banda d’aquestes dues grans promocions al Pla de Baix de Domeny, hi ha altres actuacions en marxa. Al mes de gener es va adjudicar la construcció de 49 pisos de protecció oficial per a joves en un solar municipal del carrer Agudes entre Santa Eugènia i Can Gibert i que tira endavant fruit d’un pacte amb Guanyem. També s’ha reactivat el projecte acabar els pisos de la plaça Leonor Joher de Santa Eugènia on s’hi preveu aconseguir entre sis i nou pisos socials i destinar la planta baixa a usos socials.

A més, s’han destinat quatre milions a la compra d’habitatges per ampliar el parc públic social. Amb això, s’han comprat una quarantena d’habitatges i se n’ha reformat trenta més.