Un conductor temerari ha provocat el caos aquest matí al Barri Vell i ha acabat detingut per la Policia Municipal de Girona.

Els fets han succeït cap a quarts de dotze, el cotxe -un Volkswagen Golf negre- ha entrat pel Pont de Pedra contra direcció i en entrar a la plaça del Vi s'ha trobat a la Policia Municipal. L'han fet aturar perquè s'estava hi havia vehicles fent descàrrega de material i el conductor no ha fet cas a les indicacions.

Aquest ha accelerat i ha conduït temeràriament pel carrer Ciutadans posant en perill als vianants i als curiosos que ja miren com es munten les mostres del Temps de Flors.

El vehicle ha anat seguint la seva marxa perseguit per la policia fins a l'altura d'un restaurant, on ha avançat un vehicle per la dreta. És a dir, s'ha posat al cim de la vorera i ha estat a punt d'atropellar un grup de joves, que s'ha hagut d'apartar per no ser atropellats.

El cotxe temerari després d'avançar l'altre cotxe ha tornat a la calçada del carrer i finalment, a la plaça de l'Oli ha hagut d'aturar el cotxe perquè una furgoneta feia marxa enrere.

El conductor ha sortit del cotxe i la Policia Municipal que ja el venia perseguint, l'ha hagut de perseguir a peu i finalment, l'ha detingut a les escales de la pujada de Sant Domènec (a tocar del restaurant Bistrot).

L'home de 39 anys és d'origen sud-americà i ha acabat detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per conducció temerària.

Ara la Policia Municipal està pendent de revisar el vehicle intervingut que s'ha traslladat amb grua fins al dipòsit municipal i investiga els motius de la seva fugida.

Els agents han pogut comprovar que el vehicle tenia diversos requeriments policials.