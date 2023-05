L’Associació de Terrissers de Quart ha arribat a un acord de compromís amb tots els candidats a l’alcaldia, amb representació municipal, per la reobertura del Museu de la Terrissa de Quart. "Tot esperant que es formi el nou govern municipal per a portar a terme el compromís adquirit, continuem treballant per dignificar i donar vida de nou a aquest espai museístic que és el memorial de la cultura, tradició i principal manera de viure de les famílies de Quart durant segles", ha assenyalat el president, Eloi Mora Bonadona.

L’ajuntament de Quart, el desembre de 2020, va decidir s tancar el Museu de la Terrissa per un període de "6 mesos" l’Associació de Terrissers de Quart, que actualment compta amb més de 40 membres, s’ha reunit diferents cops amb membres del govern local, per tal d’intentar la reobertura del museu. Fruit d’aquestes reunions, es va arribar a l’acord amb el govern municipal, que des de l’Associació de Terrissers es buscaria la fórmula idònia i presentaria una proposta per a una gestió compartida d’aquest museu. Quart: Un bar al museu de la terrissa i sense el forn? El passat dia 13 de març, l’Associació de terrissers de Quart va convocar una reunió entre tots els grups municipals amb representació al consistori i la junta de l’associació. Després d'aquestes reunions, es va arribar a l’acord amb el govern municipal, que des de l’Associació de Terrissers es buscaria la fórmula idònia i presentaria una proposta per a una gestió compartida d’aquest museu. Després d’una hora i mitja de reunió, en alguns moments tensa però del tot cordial, es van trobar i acordar els punts necessaris per a redactar un document de compromís, que signarien tots els candidats a l’alcaldia a les properes eleccions, per tal d’obrir de manera immediata el museu tancat fa anys, tot intentant buscar fórmules que evitin que en el futur, un altre govern municipal pogués tornar a tancar el museu de la terrissa. El passat dijous dia 11 de maig, a les 8 del vespre, els membres de l’associació de Terrissers van convocar a les 8 de la tarda, al Museu de la Terrissa de Quart, als alcaldables, per a signar el document acordat. Van signar tots menys l’alcalde en funcions que no va poder venir i va signar l’endemà al matí.