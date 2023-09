L'Ajuntament de Girona ha aprovat el topall del 4% de pisos turístics a la ciutat. Hi han votat a favor només els grups del govern (Guanyem, Junts i ERC). Vox s'ha abstingut i el PSC i el PP hi han votat en contra. El PSC reclamava que es deixés l'assumpte sobre la taula i es fes un ple extraordinari per tractar exclusivament el tema però i des del govern s'ha indicat que hi havia pressa perquè la suspensió de llicències estava a punt d'acabar.

La tinenta d'alcaldia de Transcisió Ecològica i Transformació Urbana, Cristina Andreu, ha explicat que la mesura pretén preservar el dret a l'habitatge i que no era l'única manera però sí que servia per evitar una major pèrdua d'habitatge per usos que no siguin residencials. Andreu ha insistit en què caldran més polítiques d'habitatge social. Ha apuntat que actualment a la ciutat hi ha uns 800 pisos destinades al turisme, dels quals el 70% al Barri Vell i al Mercadal. També ha exposat que en alguns punts de la ciutat, aquesta tipologia de negoci pot ser una font de riquesa tot i que en altres llocs han generat situacions negatives. El 4%, considera que és un "creixement moderat i sostenible" allà on encara es poden donar llicències.

La regidora dle PSC Cristina Cots ha apuntat que no estaven d'acord, en el fons ni en la forma, amb el document. Ha explicat que era una "cortina de fum" i una "acció de cara a la galeria" i que no servirà per millorar la convivència ciutadana. A més, considera que caldria una "limitació adequada a cada sector", per exemple al Barri Vell. "No dona solució al dret de l'habitage ni a la convivència veïnal", la conclòs.

Per la seva banda, el regidor del PP, Jaume Veray, ha lamentat que es posin topalls, ja que, a parer seu "no és una solució eficaç". També ha indicat que no s'ha parlat amb el sector i que "se l'ha criminalitzat".

Vox no ha explicat el seu posicionament.

Per finalitzar, Andreu ha replicat que calen unes "regles de joc" i "intentar buscar equilibris" i s'ha compromès en fer una bona funció inspectora".