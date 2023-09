El ple de setembre de l'Ajuntament de Girona ha aprovat una moció ciutadana presentada per l'Ateneu Popular de Girona, per rebutjar l'espionatge i les infiltracions policials al moviment independentista. La moció es focalitza en el cas de la policia nacional que va arribar a mantenir una relació amb un jove de la ciutat, Òscar Campos.

"La seva acció posa damunt la taula que, per a l'Estat, tot s'hi val; establir una relació sentimental i de parella, compartint habitatge, taula i llit, no tan sols és inadmissible, sinó també vomitiu, vergonyós i sobretot, il·legal", ha dit el mateix Campos, que ha defensat la moció davant del ple. Abans, una cinquantena de persones s'han reunit a la plaça del Vi per donar-li suport i han cremat fotos amb la cara i el nom de l'agent.

L'escrit insta l'Ajuntament de Girona a fer una declaració institucional i pública on es condemni l'espionatge per part de l'Estat i a declarar 'persona non grata' la policia infiltrada. També reclama la compareixença del ministre de l'Interior per donar explicacions i demana exigir al govern espanyol que admeti la presència d'agents del CNP com a infiltrats dins l'independentisme.

La moció ha tirat endavant amb els vots a favor de l'equip de govern. Vox i el PP hi han votat en contra i el PSC s'ha abstingut, en espera de veure quina postura adopta la justícia en relació amb el cas. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha subratllat que "qui estigui a favor de la democràcia, de la llibertat i dels drets humans, avui només té una opció: votar a favor d'aquesta moció".

Salellas ha criticat que l'Estat hagi utilitzat "les tortures, l'espionatge, la calç viva i tota mena de mecanismes per lluitar contra la dissidència política", no només als Països Catalans, i ha demanar "solidaritzar-se" amb els qui han patit l'espionatge i han estat "víctimes" d'infiltracions policials "perquè a ningú li agradaria que un familiar seu hagués de passar, ni que fos un segon, per allò que han viscut l'Òscar Campos i la seva família".

A Salt, també

Mentrestant, a Salt, l’Ajuntament ha aprovat amb onze vots a favor (ERC, JuntsxSalt i IPS-CUP) i vuit en contra (PSC i VOX) la moció presentada per IPS-CUP Salt de rebuig a l’espionatge i les filtracions policials en els moviments socials i expressa tot el seu suport a les víctimes d’aquests casos.