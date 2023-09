El CDR de Girona ha anunciat que aquest any renuncia fer la marxa que habitualment feia a la ciutat. El motiu és que s'afegiran a les concentracions convocades a Barcelona i que està previst que acabin amb una manifestació des de l'antiga presó de la Model. En un comunicat a la xarxa social X, el CDR ha explicat que volen donar suport a les "persones represaliades" quan properament han d'afrontar el judici per l'Operació 'Judes'. A més de la manifestació de les sis de la tarda es preveu també que hi hagi un dinar solidari, a més de xerrades i una caminada matinal en "contra de la repressió de l'Estat". Una de les xerrades comptarà amb Albano Dante Fachin, Josep Costa i Txell Partal.