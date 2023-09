Tres treballadors han resultat ferits lleus en ensorrar-se un forjat de les obres d'ampliació de l'Espai Gironès. L'accident laboral s'ha produït al voltant de les onze del matí al carrer del Pla de Salt, a tocar del camí dels Carlins, quan per causes que es desconeixen l'estructura, d'uns sis metres d'altura, s'ha desplomat. Tot indica, segons els Mossos, que s'ha col·lapsat un encofrat de l'obra mentre hi formigonaven, ha cedit un pilar i això ha fet fent enfonsar el forjat.

Arran dels fets s'han mobilitzat els serveis d'emergències que han muntat un fort desplegament. Els efectius dels Bombers han hagut de fer recerca entre les restes del forjat per localitzar els ferits, dos d'ells han quedat atrapats sota la ferralla.

De moment, l'accident laboral s'ha saldat amb tres ferits, segons el SEM. Els sanitaris han traslladat les víctimes a l'hospital Josep Trueta de Girona, dos d'ells amb ambulàncies i el tercer, amb l'helicòpter medicalitzat. Per aquest servei han mobilitzat l'helicòpter i cinc ambulàncies. Els tres ferits en l'accident han ingressat a l'hospital i se'ls quedaran en observació. Des del centre sanitari, se'ls considera ferits lleus.

Revisió de l'equipament

Arran dels fets, la Policia Local de Salt ha hagut de tallar el carrer pla de Salt a partir de la rotonda del camí dels Carlins. Els Mossos d'Esquadra de la seva banda, estan a càrrec de la investigació inicial. Posteriorment, Inspecció de Treball és qui s'acabarà d'encarregar del sinistre laboral per aclarir per què s'ha produït l'accident.

Els clients i treballadors que es trobaven al centre comercial expliquen a través de les xarxes socials que han sentit com una "explosió" i "un fort cop" quan s'ha produït l'accident laboral. Aquest fet ha provocat també el tancament d'alguns dels accessos a l'equipament comercial, però en tot cas s'ha mantingut obert.

Per la seva banda, l’Espai Gironès va emetre un comunicat on apuntava que l’accident es va produir en l’apliació que s’està fent al centre comercial per ubicar-hi un nou supermercat. «Lamentem profundament l’accident succeït», detalla el comunicat, que també desitja «una ràpida recuperació als tres treballadors afectats, tots ells lleus. L’Espai Gironès també treballa per «recopilar tota la informació possible i s’està col·laborant amb les autoritats per esbrinar les causes que han provocat la caiguda d’una bastida mentre s’estava formigonant».

Des de l'Ajuntament de Salt asseguren que l'obra té tots els permisos en regla. Es tracta d'una obra major i té la llicència atorgada.