Maria Corominas i Mitjavila, va ser la primera bibliotecària de Cassà de la Selva, que va estar al capdavant de la biblioteca de la Fundació La Caixa de Cassà de la Selva durant més de quaranta anys, des de la seva fundació fins al traspàs a l'Ajuntament, des dels 17 anys fins a la seva jubilació. Concretament des del 1955 al 1998. Durant aquests més de quaranta anys va demostrar una especial implicació en la vida cultural i social del poble i va ser una important gestora i dinamitzadora cultural de la població.

La proposta que va ser presentada primer a la comissió del Nomenclàtor, ha estat aprovada ahir al ple, d'aquesta forma, es reconeix la figura de Maria Corominas com a promotora de la cultura al municipi en una època on les iniciatives culturals eren tant imprescindibles com difícils de tirar endavant. Ara la biblioteca a la Sala Galà, que d'alguna forma ha heretat també el seu llegat, portarà el seu nom.

S’han aprovat quatre projectes per un parc fotovoltaic a Cassà

Ahir el ple també va aprovar els projectes d'instal·lació de plaques fotovoltaiques a diferents edificis del municipi. Aquest parc virtual inclou la instal·lació de plaques a la piscina coberta (415 plaques), el Pavelló triple (460 plaques) la Sala Galà (39 plaques) i l'Escola Aldrich (120 plaques) en una primera fase.

El conjunt tindrà una potència pic de 258,10 kWp en total entre les quatre zones, que es tradueix en la generació d'uns 350.000 kWh/any aproximadament, això representa un 20% del consum anual, d'aquesta manera l'energia que es generarà en el total de les instal·lacions es compartirà en el conjunt d'edificis municipals i de l’enllumenat públic.

El projectes estan subvencionats parcialment pel fons Next Generation i del "Pla d'acció (2022-2023)" de la Diputació de Girona amb 175.398,80 €, que representa un 44% dels costos del projecte que està valorat en 400.536 €.

En una propera fase, està plantejada la instal·lació de plaques també a l'edifici de la Llar dels Jubilats, on es preveu instal·lar 95 plaques més que permetrà augmentar el rendiment del conjunt.

A més la iniciativa pretén augmentar les instal·lacions amb altres espais municipals com el pavelló del Foment, on l'increment de la producció possiblement permetria compartir l'energia sobrant amb particulars, gestionat com una comunitat energètica a més d'autoabastir les necessitats municipals.