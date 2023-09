La dissetena edició de la Nit de la Recerca ha tornat a atraure amants de la ciència i la investigació entre els més petits. Després de l’accident de l’any passat a la Casa de Cultura, l’esdeveniment s'ha va traslladat a la plaça Salvador Espriu, un espai més obert que ha permès guanyar més visitants, a part del públic fidel de cada any.

Les famílies que venien per primera vegada han destacat la diversitat de les activitats i els tallers i han admès que l’experiment fallit de l’any passat no els havia suposat cap impediment per venir. «Al contrari, vam pensar que aquest any els experiments serien més segurs», comentava la mare de dues nenes, que feien un experiment relacionat amb l’aigua.

Per altra banda, entre les famílies que repetien, valoraven positivament el canvi de format, ja que hi havia més espai per moure’s entre les parades i també hi havia més maquinària per experimentar.

El canvi també ha permès introduir noves activitats, com per exemple una zona de monòlegs i racons temàtics perquè els investigadors expliquessin la seva recerca de manera interactiva amb propostes obertes a públics de totes les edats, sobretot per a infants. D’aquest àmbit n'ha destacat una xerrada de l’exdegà de Medicina, Joan San, i l’escultor Pep Ametlla sobre la respiració. També hi havia la investigadora Sílvia Osuna, que recentment ha sigut notícia perquè rebrà el Premi Nacional d’Investigació per a Joves, que ha explicat un conte sobre els enzims als més petits.

A part de les activitats de la UdG, també n’hi havia d’organitzades per l’Institut d’Investigació Biomèdica (Idibgi) sobre l’ictus i la neurociència i també per l’Institut Català de Recerca de l’Aigua, entre d’altres.