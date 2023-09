El ple municipal de Llagostera, celebrat ahir a la tarda, va aprovar per unanimitat la moció presentada per ERC que instava a fer front comú per iniciar converses amb la Conselleria de Territori per reclamar la rotonda de Casablanca.

Després d’anys d’entrebancs burocràtics i polítics, el 2020 el govern municipal llagosterenc, amb ERC Llagostera al capdavant, va aconseguir que la Generalitat reconegués l’obligatorietat de fer-se càrrec de la construcció de la rotonda, malgrat que va exposar problemes econòmics per tirar endavant el projecte a curt termini. Un cop fets tots els canvis tècnics necessaris per engegar el projecte, l’últim dels quals ha estat l’enderroc de l’edifici de Casablanca, ERC creu que cal sumar els esforços de tots els grups municipals per reclamar a la Generalitat la urgència d’execució d’aquesta infraestructura que evitaria molts accidents de trànsit. D’aquesta manera, el ple també ha aprovat per unanimitat el compromís de tots els grups del consistori a demanar als seus representants al Parlament de Catalunya que vetllin per tal que s’incorpori al Pressupost del 2024 la partida necessària per fer efectiva l’esmentada rotonda. Aquest giratori és una demanda històrica dels llagosterencs, ja que la cruïlla de Casablanca (confluència dels vials que provenen de Caldes, Tossa de Mar, Girona i Santa Cristina d’Aro) és un dels punts amb més accidentalitat del municipi.