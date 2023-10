Els Mossos d'Esquadra van tenir coneixement, en data 1 d’octubre, que s’estava realitzant una festa “RAVE” il·legal amb unes 500 persones a la zona propera a Can Cabanyes de Montagut, a la població de Llagostera. Aquesta zona es troba dins del Pla d’Espais d’Interès Natural PEIN les Cadiretes i dins del pla Xarxa Natura 2000.

El mateix dia 1 pel matí es van personar al lloc efectius del Cos de Mossos d’Esquadra que van estimar uns 400 vehicles i 500 persones a la zona que dificultaven el pas per la pista forestal. En aquell moment no van poder identificar als organitzadors de la festa per la falta de col·laboració, la gent en actitud festiva sota els efectes de l’alcohol/drogues i per evitar un problema d’ordre públic.

El dia 2 els agents de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) es personen al lloc per fer les comprovacions de l’afectació al medi i localitzen multitud de residus i deixalles. Hi havia diverses bosses d'escombraries industrials amb llaunes i plàstics en el seu interior, diversos palets de plàstics apilats, fustes, llaunes, bidons de plàstic, entre d'altres. Algunes de les bosses d'escombraries estaven penjades d'alzines que hi ha per les rodalies i a tota la zona es van localitzar bosses d'escombraries, llaunes, papers i plàstics abocats per tot arreu. L'estat que presentava la zona, segons els Mossos, era de "brutícia generalitzada".

A prop de la ubicació afectada van localitzar quatre vehicles amb tot el material necessari per a l’organització de la festa. Hi havia neveres, transpalets, generadors elèctrics, altaveus de grans dimensions, etc. La policia va identificar tres homes de 26, 30 i 33 anys.

Arran dels fets, els agents de la URMA denunciaran els organitzadors de la festa per un abocament de residus sòlids durant la celebració de la festa RAVE.

La Unitat Regional de Policia Administrativa dels Mossos a Girona de la seva banda obriran diligències adreçades al Departament de Jocs i Espectacles per tal que procedeixin com escaigui. La festa es va realitzar sense cap permís del propietari de la finca, tampoc de l’Ajuntament de Llagostera i ni de cap Administració competent.