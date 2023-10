El jutjat social 3 de Girona ha dictat la primera sentència del gruix de 120 litigis pendents interposats contra l'Ajuntament de Girona per desigualtats retributives. Són treballadors municipals que han recorregut a la justícia per cobrar menys per fer la mateixa feina que altres empleats. En aquesta primera sentència, que ha donat a conèixer el tinent d'alcalde de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania, Sergi Font, a través de les xarxes socials, el jutjat dona la raó a una treballadora i condemna el consistori i pagar-li 4.943,93 euros més un 10% d'interessos de demora. Segons ha precisat Font, les 120 vistes programades per demandes interposades per aquest motiu suposen una reclamació global d'1,08 milions d'euros a l'ajuntament.

El període pel qual la treballadora va reclamar, segons fixa la sentència, abasta entre l'abril del 2022 fins l'agost del 2023. La demanda la va interposar l'abril d'aquest any, quan Marta Madrenas encapçalava l'aleshores equip de govern (JxCat i ERC). Els serveis jurídics de l'Ajuntament estan estudiant la sentència per valorar la possibilitat d'interposar recurs a la sala social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. "Des d'aquest equip de govern estem parlant amb sindicats i plantilla per tal de poder proposar solucions a aquesta situació i a les què està vivint el personal municipal", ha remarcat Font a les xarxes socials que situa com a prioritat "revertir les desigualtats retributives" amb propostes concretes.