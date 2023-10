CaixaBank i Fira de Girona han renovat l’acord de patrocini pel qual l’entitat financera esdevé patrocinadora principal de les fires, els salons, les mostres i altres actes de caire similar que organitzi Fira de Girona. El contracte de patrocini s’ha signat pel president executiu de Fira de Girona, Jaume Fàbrega, i el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Maria Gonzàlez.

Segons estableix l’acord, CaixaBank donarà suport durant l’any 2023 a les activitats: ExpoJove, Fira de Mostres i la Pista de Gel. Durant la 61ª edició de la Fira de Mostres, es celebrarà del 28 d’octubre a l’1 de novembre, CaixaBank tindrà una presència destacada.

CaixaBank dona suport any rere any a Fira de Girona i reforça la seva finalitat que és la promoció i el foment del comerç, la indústria i els serveis que li estan encomanats. A més, Fira de Girona és un motor importantíssim per a l’economia gironina. L’acord de col·laboració de CaixaBank amb l’entitat té l’objectiu de contribuir a la dinamització comercial i econòmica de la ciutat i de la demarcació.

El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Maria Gonzàlez, ha destacat que l’acord de patrocini amb Fira de Girona “és una mostra del compromís de l’entitat amb les comarques gironines i amb les empreses del territori, de les quals la Fira és un dels principals aparadors”.

El president del comitè executiu de Fira de Girona, Jaume Fàbrega, ha agraït a CaixaBank la seva implicació amb la societat gironina en general i amb la Fira en particular. “Estem molt satisfets que una entitat com CaixaBank patrocini alguns dels certàmens que Fira de Girona organitza i que ens ajudi així a dinamitzar l’economia de les comarques gironines”.