Prop d’un centenar de persones van participar diumenge en la XXIV Caminada Memorial Isabel Vila. Amb aquesta caminada els municipis de Llagostera, Calonge i la Bisbal, reten homenatge cada any a Isabel Vila, considerada la primera sindicalista catalana coneguda per la seva lluita social i laboral on va reivindicar les cinc hores en la jornada de treball infantil. Isabel Vila també va prendre part el 6 d’octubre de 1869 en el Foc de la Bisbal, la revolta per defensar la República Democràtica Federal contra el governador militar de Girona, per la qual cosa va haver de travessar les Gavarres amb un nombrós grup de republicans des de Llagostera.

Els participants van sortir en columnes de caminants des de Llagostera, La Bisbal i Calonge que fins trobar-se entre el Puig d'Aiguabona i el de la Gavarra. Allà es va cantar la popular cançó dedicada a Isabel Vila i una sardana. Enguany també es va fer un recordatori a Josep Saguer, un dels promotors de la caminada que va morir fa uns mesos.