L'Ajuntament de Girona recuperarà una parcel·la municipal al Mas Xirgu, on durant 30 anys hi ha hagut una benzinera. El consistori portarà a ple aquest dilluns l'extinció de la concessió, que estava vigent des de l'any 1993. Aleshores, l'equip de govern va cedir el dret de superfície del terreny a la Societat Catalana de Petrolis SA, que posteriorment el va revertir a Cepsa (la titular de l'actual benzinera). Ara, un cop s'ha acabat el termini fixat, que era de tres dècades, l'actual equip de govern ha decidit recuperar la parcel·la amb l'objectiu de destinar-la a fer-hi un equipament municipal o bé aixecar-hi habitatges públics. El tram final del procés, però, s'ha allargat uns mesos perquè calia corregir un error de base.

La parcel·la municipal on hi ha la benzinera està situada a l'entrada de la ciutat des de la carretera Santa Coloma, al sector industrial del Mas Xirgu. Té diversos concessionaris de cotxes al costat, un restaurant, i a l'altra banda de la carretera, confronta amb l'edifici de les brigades municipals i la comissaria de Trànsit dels Mossos d'Esquadra.

El 16 de juny del 1993, l'aleshores Ajuntament -sota el mandat del PSC- va atorgar el dret de superfície del solar a la Societat Catalana de Petrolis SA per construir-hi una benzinera. La cessió es va fer per un termini de 30 anys. Poc després, però, el 1997, la societat va decidir revertir el dret a la companyia petrolera Cepsa, que és qui l'ha tingut des d'aleshores.

Ara, després que hagin passat tres dècades, l'Ajuntament de Girona ha decidit recuperar la parcel·la per destinar-la a usos municipals. L'expedient per extingir la concessió es va començar a treballar el desembre passat des de l'Àrea de Promoció Econòmica, però a l'hora de tramitar-ne els informes, els serveis jurídics van adonar-se que hi havia un error de base (i que el procediment s'havia fet malament d'entrada).

Com que el solar municipal estava catalogat de domini públic, aquesta figura no permetia cedir-ne el dret de superfície. En comptes d'això, el tràmit que calia seguir-ne era una concessió demanial. "Per tant, per tancar aquesta carpeta , i evitar que pogués derivar en perjudicis tant a l'Ajuntament com a la benzinera, el que ha calgut és reconvertir-ho", explica la vicealcaldessa i responsable de Promoció Econòmica, Gemma Geis. És a dir, rectificar l'error i corregir-lo.

Això ha suposat que, encara que la concessió s'acabés el 16 de juny, el tràmit d'extinció (que ha de passar per ple) no s'hagi pogut incloure dins l'ordre del dia fins aquest octubre. Perquè abans calia tancar tant els informes jurídics com l'expedient que els acompanya.

Equipaments o habitatges

Ara, un cop l'Ajuntament de Girona aprovi l'extinció -l'equip de govern té majoria- ho notificarà a Cepsa per poder recuperar la parcel·la on hi ha la benzinera. Abans, però, caldrà fer un inventari i valorar el que hi ha construït, i també tancar un deute, perquè durant els tres darrers anys el negoci té pendent pagar el cànon que el consistori cobra a les benzineres. Ara, els serveis econòmics estan calculant l'import total per reclamar-lo.

Un cop es tanquin els tràmits administratius, l'Ajuntament tindrà la propietat plena del solar. "El terreny reverteix al patrimoni públic del sòl que té el consistori", explica la vicealcaldessa. El nou equip de govern estudiarà quin ús se li dona. Guanyem, JxCat i ERC estan analitzant diferents opcions, entre les quals hi ha fer-hi un equipament municipal o bé destinar-lo a habitatges públics.