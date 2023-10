L’Ajuntament de Girona ha llançat un nou producte turístic sobre la gastronomia local. Es tracta de tallers gastronòmics, plats de temporada per assaborir als restaurants i visites guiades a les hortes de Santa Eugènia. L’objectiu és oferir a la ciutadania, al turisme domèstic i al de proximitat una nova forma de gaudir de la ciutat explorant les delícies gastronòmiques del municipi, aprofundint en les arrels de l'horta local i descobrint els secrets de la cuina tradicional. La iniciativa s’engloba dins la marca Menja’t Girona, que pretén consolidar la ciutat com a destinació turística sostenible i proporcionar noves experiències turístiques que enllacin patrimoni natural, gastronòmic, hortícola i cultural.

“Estem compromesos amb el creixement i el desenvolupament del nostre sector turístic com a eix vital per la ciutat de Girona. Aquest turisme, però, ha d’oferir experiències autèntiques que reflecteixin i transmetin la nostra història i les nostres tradicions de la terra i la cuina. Si aconseguim tenir un profund respecte per aquestes, podrem oferir noves, enriquidores i autèntiques experiències locals sostenibles. Aquestes jornades pretenen mostrar les nostres arrels i les tradicions a través de la rica gastronomia gironina que compta amb la col·laboració del nostre excel·lent sector de la restauració i l’hostaleria”, ha destacat la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, Gemma Geis i Carreras.

Sota la guia de mestres culinaris/àries experts/es i de professorat de l’Escola d’Hostaleria de Girona, es duran a terme sis tallers gastronòmics que brindaran l’oportunitat a les persones assistents d’endinsar-se en els secrets de la cuina amb productes d’horta de temporada. Les sessions permetran conèixer la riquesa de la gastronomia de Girona i les persones participants aprendran, crearan i degustaran plats únics utilitzant ingredients frescos d’horta locals.

El primer taller, que porta per títol “Del camp a la conserva”, girarà al voltant de la preservació dels sabors de l’horta durant tot l’any a través de conserves, melmelades i confitats. Tindrà lloc el 30 d’octubre, a les 11 h, a l’estand de Girona Excel·lent de la Fira de Mostres de Girona, en el marc de les Fires de Sant Narcís, i anirà a càrrec del xef del restaurant del Bionbo, Xavier Aguado. Els cinc tallers restants es duran a terme a l’Escola d’Hostaleria de Girona.

D’altra banda, diferents restaurants de la ciutat de Girona i de l’àrea urbana oferiran plats de temporada per promoure els productes d’horta. Com a productes representatius de cada estació, la carbassa serà la protagonista a la temporada de tardor; la col, de l’hivern; les faves i els pèsols, de la primavera, i el tomàquet, de l'estiu.

Els plats de la temporada de tardor es podran assaborir a partir de l’11 d’octubre i fins a l’inici de l’hivern. Els restaurants que participen en el “Plat de temporada Menja’t Girona” són: Amaranta, Baubar, Celler de Can Roca, Cua del Gall (tardor i estiu), Fènix, Formaticum, Girum, Graner, L’Altell, L’Argadà, La Brasa Grillada, La Llotja de Sils, La Tabarra, Mimolet, Nexe, Occi, Restaurant de l’Escola d’Hosteleria de Girona, Restaurant Sant Martí de Sant Martí Vell, Saratoga i SiNoFos.

Finalment, per aquelles persones que prefereixen explorar Girona de forma relaxada i enriquidora, es plantegen un seguit de visites guiades a les hortes de Santa Eugènia, que tenen com a objectiu fer una immersió a la natura, la història i la gastronomia d'aquest punt de la ciutat. El guiatge anirà a càrrec de l’alumnat del Cicle Formatiu de Grau Superior de Guia, Informació i Assistència Turística de l’Escola d’Hostaleria de Girona, que compartirà el seu coneixement sobre la regió i la gastronomia. En els propers dies es difondran les dates de les visites guiades a través de la web de l’Ajuntament.

Per a més informació i per inscriure’s a les propostes es pot consultar la web del Menja't Girona.

Aquesta acció s’emmarca dins de l’actuació 15 “Implementació del producte turístic” de l’eix 4 – Competitivitat. El Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació “Menja’t Girona” s’emmarca dins la convocatòria extraordinària del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (exp. SED091/22/000001), finançada amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) del govern espanyol, a través de fons europeus NextGenerationEU. En concret, el programa representa la submesura 2 del component 14 Inversió 1 (C14.I1), Transformació del model turístic cap a la sostenibilitat, del Pla de modernització i competitivitat del sector turístic.