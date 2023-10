La Generalitat compra 24 pisos d'un gran tenidor a Salt per 1,4 milions

L'Institut Català del Sòl (INCASOL) ha adquirit un bloc de 24 pisos a Salt. L'immoble se suma als que s'han anat comprant per tempteig i retracta a grans tenidors i que, entre tots, sumen 385 habitatges. A més, la Generalitat també ha comprat pel mateix sistema 307 pisos més repartits en diferents edificis. Tot plegat fa que ja siguin 692 els habitatges que té el Govern i que es destinaran a lloguer social. Des del Departament de Territori assenyalen que ja s'aproximen a la xifra de 1.500 que es van fixar. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, diu que es tracta d'un "punt d'inflexió" en matèria d'habitatge i assenyala que ara el que cal fer és regular els habitatges d'ús turístic.

Si tot va segons el previst, en un any i mig famílies vulnerables de Salt podran optar a un dels 24 pisos de lloguer social que ha adquirit la Generalitat, a través de l'Incasòl. Es tracta d'un edifici que l'ens s'ha quedat d'un gran tenidor, a canvi d'1,4 milions d'euros. A banda, des de la Generalitat es destinaran 985.000 euros més a la rehabilitació dels habitatges, que es troben en mal estat de conservació. Aquest és un més dels blocs que el Govern està comprant i que vol destinar a lloguer social per a persones que ho necessitin. En total ja hi ha 692 habitatges de grans tenidors que són propietat del govern, una xifra que ja s'aproxima als 1.500 que està previst aconseguir.

En aquest sentit, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha destacat que la política d'habitatge que està portant a terme el Govern és un "punt d'inflexió", respecte a la resta d'executius. " Ho hem fet amb la regulació del lloguer per limitar l'augment de preus i també incrementant el parc públic per poder-nos equiparar a la mitjana europea", remarca.

Amb tot, Aragonès ha recordat l'objectiu dels 10.000 habitatges de lloguer social que es vol aconseguir el 2026 i que passa, a banda de la compra a grans tenidors, també per la cessió de terrenys a promotors privats perquè aixequin edificis i els posin a preu assequible i a través de l'ajut econòmic.

Parc municipal amb 200 habitatges

Per la seva part, l’alcalde, Jordi Viñas, ha ressaltat que els 24 pisos de lloguer assequible s’afegeixen als més de 200 del parc municipal d’Habitage. «Seguim amb les polítiques d’habitatge per a tothom», ha destacat el batlle.

A més, Aragonès ha explicat que ara l'objectiu passa també per la regulació dels Habitatges d'Ús Turístic (HUT). "Hem de tenir en compte que haurien d'anar destinats a cobrir les necessitats residencials de la ciutadania, s'acaben excloent perquè el rendiment econòmic turístic és més elevat".

Reclamen a la Sareb

A Aragonès l'ha acompanyat la consellera de Territori, Ester Capell, que ha lamentat els problemes que els posa la Sareb per adquirir els pisos. Capella ha explicat que 137 pisos dels que tenen són de l'anomenat "banc dolent" i exigeix que els cedeixin gratuïtament aquests habitatges.

En aquest sentit, Capella recorda que els ciutadans "jan han rescatat" les entitats bancàries i diu que pel Govern els pisos de la Sareb són "habitatges per a famílies", mentre que el govern espanyol ho veu com "un actiu financer".

Protesta a la sortida

Aragonès i Capella s'han trobat amb una vintena de manifestants pel dret a l'habitatge a la sortida de l'acte que s'ha fet a Salt. Els concentrats han recriminat al president que una de les veïnes té una ordre de desnonament el proper dia 26 d'octubre i que no estan "gens contents". "Alguna cosa falla quan els veïns es veuen al carrer", ha recriminat una de les manifestants al president de la Generalitat.