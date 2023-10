La plataforma Girona pel Canvi s’ha reunit aquest dissabte matí per elaborar un document sobre els punts estratègics de la Girona del futur. «Fa temps que la ciutat ha perdut oportunitats i nosaltres hem elaborat una proposta amb les potencialitats de la ciutat que són moltes i deferents. Volem treballar per Girona en positiu», ha afirmat el regidor de Girona pel Canvi, Pere Parramon.

Un dels eixos importants que s’ha debatut a la jornada ha estat entorn el desenvolupament econòmic de la ciutat. «El turisme hi és imprescindible i, a la vegada, ha de tenir una planificació adequada per no afectar l’autenticitat de la ciutat, que és allò que la fa rendible o atractiva. Protegir i recuperar la vida veïnal del Barri Vell (aprovar un no Pla Especial); assegurar un Aeroport sostenible al voltant dels 3,5 milions de passatgers; reduir els pisos turístics del centre i obrir barris com a nous espais turístics. Sobre l’Aeroport, en particular, cal plantejar amb intel·ligència a quines ciutats i per quins motius volem estar connectats. El progrés econòmic també exigeix suport a les empreses, comerços, oci i restauració, la creació d’entorns urbans ben cuidat i que tinguin un estil, ser capaços d’organitzar bé grans esdeveniments, tenir un centre potent per al turisme, l’esport i el ciclisme», diu el document.

En cultura i educació s'han tractat tres línies d'actuació. Per una banda, cuidar tot allò que ja tenim, com el Museu del Cinema pensar en el seva expansió i creixement. Per això, es demana dotar-la del pressupost adequat, de preservar bé les escoles i fins a la pacificació del seu entorn. La plataforma també reclama ambició per pensar en gran però essent realistes, ser capaços de trobar sinergies amb altres institucions i organismes com ministeris, la Diputació o altres ajuntaments. Tots els grans equipaments de la ciutat que hi ha avui dia es van fer en època socialista, cal tornar a ser ambiciosos en aquest aspecte. Un exemple és la construcció del nou arxiu provincial que permetrà també dinamitzar el barri de Fontajau, més enllà de la seva funció cultural o l’institut Ermessenda, que fa 10 anys que s’està esperant. I, per últim, Girona pel Canvi vol diàleg i escoltar els tècnics i experts de l’Ajuntament i altres llocs que saben del seu àmbit i que també tenen clar que necessita la ciutat. El govern ha de liderar a partir del coneixement de les persones expertes en l’àmbit cultural i educatiu. En aquest cas, la plataforma troba a faltar una interlocució molt més profunda per part del govern, hem de ser capaços de fer molta més feina amb tanta gent i entitats que estan fent grans aportacions i que no troben la complicitat de part de l’Ajuntament. Posen com a exemple, està més en contacte amb el Consell de les Arts i la Cultura que només ha funcionat mentre hi ha hagut governs socialistes.

«L’habitatge és un dels temes més important per als gironins i gironines i cal un Ajuntament que tingui les polítiques d’habitatge com a prioritat absoluta», ha explicat Parramon. «Si les polítiques d’habitatge són a favor de tothom, les dels Drets socials, que van de la mà amb les d’habitatge, també són per a tota la ciutat. Els Drets socials ajuden a mantenir el projecte de construcció conjunta de Girona per part de tots els gironins i gironines. Excursions, esports, suport econòmic, casals, ateneu, biblioteques, centres cívics són l’esquelet d’una ciutat com a projecte conjunt de tota la ciutadania. La igualtat requereix de Drets sustentats en oportunitats i suport econòmic, alhora que d’un projecte a favor de les infinites diversitats culturals en convivència en l’espai anomenat ciutat».

«Un Ajuntament que doni un bon servei als ciutadans, igualitari, transparent és institució que funciona correctament», ha explicat el membre de la Plataforma i regidor Pere Parramon. Els grans processos de transformació han estat fets quan diferents administracions col·laboren per fer-los possible i entendre-s’hi, amb administracions com l’Estat o la Generalitat, requereix tanta lleialtat institucional com fermesa en les demandes. Segons la plataforma, l’Ajuntament de Girona ha d’oferir serveis de qualitat. Per això, exigeixen tornar a uns mínims de rigor democràtic i transparència per mitjà de facilitar l’accés a la informació a la ciutadania i fer que puguin participar en els tràmits municipals i, en especial, en aquells que poden tenir més afectació a la vida de les persones.

El document de la plataforma Girona pel Canvi finalitza amb la següent conclusió: «El projecte de Girona, en definitiva, és una ciutat referència per la seva ubicació i patrimoni material i immaterial. Si en tenim cura, els números econòmics per viure bé a Girona surten. Els reptes per a una ciutat verda i de la sostenibilitat també són una oportunitat per a l’economia. Una ciutat unida, a on això fa possible viure bé, exigeix una certa igualtat i això es facilita amb habitatge, treball i respecte a les diversitats. La seguretat és imprescindible. I l’Ajuntament, el primer que fa és donar servei a la ciutadania, això ho ha de fer bé i de manera transparent».

Neteja als barris

Bea Esporrín ha lamentat que la situació al barri de Font de la Pólvora de la neteja és «pitjor que mai». La regidora ha coincidit amb Sílvia Paneque i Pere Parramon en la jornada de la Plataforma Girona pel Canvi. Segons els socialistes el tripartit que governa a Girona -Guanyem, Junts i ERC- va anunciar, a inicis de setembre, que desplegaria 5 punts de «neteja en profunditat». Entre aquests llocs, que havien de tenir una neteja en profunditat especial, hi havia al voltant de l’escola de Font de la Pólvora. El grup municipal del PSC, per aquesta raó, lamenta amb «especial gravetat» que el barri de Font de la Pólvora no tingui cap servei de neteja i que els veïns denunciïn que ningú no va a netejar al barri.

La regidora Esporrín ha reiterat la preocupació que el govern continua amb la tendència de l’anterior mandat, a on es fan anuncis a la premsa que no tenen una correspondència amb la realitat. «Hi ha una coincidència entre que al carrer Barcelona hi hagi una pancarta a on es diu ‘Casa de les matemàtiques’ davant d’un edifici municipal deixat i abandonat; i el fet que s’anunciï una neteja especial al barri de Font de la Pólvora per, a continuació, que aquest barri no tingui aquest servei mai». El grup municipal del PSC ha demanat que hi hagi una resposta urgent i que els veïns i veïnes no hagin de patir els problemes derivats per un excés a totes bandes de la brutícia.