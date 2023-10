«A Font de la Pólvora ningú ve a netejar»

Pilons de llaunes, plàstics, fustes o vidres trencats. També els contenidors plens (i cremats) fins a dalt. Els pocs que hi ha, perquè manquen, igual que les papereres. Tot sumat als espais que es fan servir com a deixalleries, amb vehicles cremats i abandonats que fa temps que no es retiren i munts de brosses diverses als voltants. Aquest és el panorama amb el qual es desperta el barri de Font de la Pólvora. Quan se’n va el sol, però, la imatge és la mateixa, o fins i tot pitjor, i és que els veïns a aquest sector de Girona denuncien que fa molt temps que els serveis de neteja no passen per determinats carrers del barri.

«A veure si passen a netejar», és la frase més utilitzada dels veïns de Font de la Pólvora. «És catastròfic» diu una veïna des del balcó. Un altre, des de la finestra de casa, exclama que «fa falta neteja». I així, un continu de queixes constants de les persones que viuen al barri. A peu de carrer un veí explica que ha «enviat fotos a l’Ajuntament» perquè tinguin constàncies dels fets, però lamenten que només es neteja l’avinguda Font de la Pólvora i el carrer Mimosa. Aquestes són les vies «principals» del barri i, de tant en tant, «s’hi veu algun escombriaire». De fet, se’n veu un al carrer Mimosa que, segons els veïns, els diu que «avui no toca fer els altres carrers». S’escombra «diàriament» El llistat amb els horaris, freqüències de neteja i plànols de cada sector de l’Ajuntament de Girona, detalla que, diàriament, s’escombren tots els carrers del barri, sigui un repàs general o més a fons, matí o tarda. Amb aigua, en teoria, tocaria els dijous, però aquest servei s’ha vist alterat a causa de la sequera. Tot i així, hi ha carrers on es pot deduir que fa més d’una setmana que no hi passa ningú. «El carrer Castanyer és el pitjor», afirma un veí. Allà s’acumula una gran quantitat de deixalles al costat de les voreres i sota els cotxes. Els residents del barri reconeixen que són «una mica bruts» i que, «en certa manera» és culpa seva que els carrers estiguin en aquest estat. Tanmateix, això no impedeix que «ningú vingui a netejar», ja que amb la quantitat de deixalles també apareixen animals com rates o paneroles. En aquest sentit, també han demanat una desinfecció que encara no ha arribat. Els veïns apunten que, de tant en tant, ells mateixos fan neteja a fons veient la poca presència de treballadors municipals. «Al cap de poc temps torna a estar tot molt brut», detalla un veí, qui afegeix que «som una mica porcs». També diuen que el servei de neteja ha anat «a menys» des que va començar el nou contracte de neteja l’any passat. «No passaven cada dia, però anaven passant de tant en tant i els carrers estaven més nets», diu un veí. A més, atribueixen la manca treballadors del servei de neteja a la «mala fama» que ha agafat Font de la Pólvora. Tanmateix, ells afirmen que són «molt bona gent» i que només demanen «que es faci més neteja i de forma regular».