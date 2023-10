Cues fora del Palau de Fires de Girona, gent disfressada dels seus personatges preferits i un munt de còmics a l'interior del recinte, per no acabar-se. Una nova edició del Girocòmic omple el Palau de Fires aquest cap de setmana de diferents estands, mostres, autors que fan signatures o algunes xerrades, per tots els gustos i per a totes les edats. I és que es veuen famílies senceres, adolescents que van amb els seus amics o adults que recorden la seva infància. Tothom és benvingut en aquest esdeveniment que mou masses.

Tots ells, a la recerca dels còmics que més els interessen. N'hi ha de Bola de drac, Mortadelo y Filemón o Marvel. Altres de més instructius de com dibuixar manga. A més, es poden comprar un munt de bé funkos de tota mena, igual que tasses, figures de personatges diversos i algun peluix de Doraemon o Pikachu. Això, a part de les diferents mostres i activitats que hi ha. Aquest matí s'ha fet un torneig de Clash Royale i a la tarda n'estava previst un d'EA Sports 24. També xerrades, com la s'ha fet sobre One Piece al matí, i les signatures de diferents autors que no faltin. Ho han fet, entre d'altres, Emma Pumarola, que té una escola de dibuix a Girona anomenada El taller del barri. També Rubén Pellejero, que va gafar les regnes de la sèrie Corto Maltés, o Kim, conegut per les pàgines de El jueves amb la seva sèrie Martínez el facha.

A part, les foodtrucks a fora servien perquè la gent pogués descansar una mica de tota la intensitat de l'interior del Palau de Fires. A part d'aprofitar aquest temps gairebé estival que aguanta a l'espera de les pluges i la baixada de temperatures que es preveu per la pròxima setmana.

Tot això, amb la gent disfressada que va i ve pels diferents aparadors. Hi ha un nen que va de Son Goku, un home que porta una túnica jedi i amb el posat amb barba i mitja cabellera -i l'espasa de llum blava- té un aire a l'Obi-Wan Kenobi interpretat per Ewan McGregor a la trilogia de preqüeles de Star Wars. De fet, hi ha demostracions de lluites amb espases làser. Altres visitants porten el mític barret de palla de Luffy, el personatge principal de One Piece. També unes joves van amb una yukata, una túnica tradicional japonesa feta de cotó.

Entre elles, l'Alba Saló, que és la primera vegada que assisteix al Girocòmic. "No coneixia la cultura de l'anime o el manga, però l'acadèmia Som Japó m'han animat a conèixer més sobre aquest món", explica. "Ara conec personatges o productes que no coneixia", també afirma la jove. En canvi, no és una experiència nova per Jordi Rubirola, que ja ha vingut alguns cops amb el seu fill petit a qui li ha ensenyat Bola de Drac -per la filla és la primera vegada-. "Ja hem vist molts episodis, i a ell li agrada", diu el pare, qui afegeix que també venen "a veure les novetats que hi pugui haver". El nen, a part de veure diferents productes de Son Goku, Vegeta, Cor Petit i companyia, reconeix que també ve "pels inflables".