Girona acull aquest octubre per novena vegada consecutiva la Catosfera, després que s'hi traslladés des de Granollers. Es tracta d'un cicle de debats, tallers i xerrades per a tots els públics sobre comunicació digital i novetats tecnològiques que enguany se centra especialment en intel·ligència artificial (IA). "La Catosfera és un aparador perquè la gent pugui veure que passa a internet en clau catalana", ha explicat el seu director, Joan Camp. Els actes han començat aquest dijous amb una jornada destinada als alumnes dels instituts Ermessenda de Girona i Santiago Sobrequés. Després que el director de la Catosfera i l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, hagin presentat l'edició; l'artista i creador de continguts, Albert Roig, ha dinamitzat un Kahoot! (un qüestionari interactiu en línia) sobre aspectes digitals. "Vam pensar que estava bé poder parlar sobre ciberseguretat o intel·ligència artificial en format concurs", ha traslladat Roig. Aquesta primera activitat ha permès descobrir qui era "l'expert digital de la sala" i s'han entregat tres diplomes als primers classificats. En acabar, i a partir de la una del migdia, la jornada ha continuat amb un taller pràctic on els estudiants han pogut aprendre de la mà d'Enric Soldevila (creador de videojocs) com es dissenya un videojoc. Ho han fet també amb l'ajut dels seus dispositius mòbils a través d'un enllaç QR que els ha facilitat el ponent. "L'any passat la Catosfera es va centrar en videojocs narrats en català i ara hem volgut entendre en què hi ha al darrere d'un videojoc que no es veu", ha explicat Camp. En general, als alumnes els ha agradat la proposta i hi ha participat activament. Dos alumnes de l'institut Ermessenda, Maxim Ayala i Idoia Sencianes, han explicat que el que més els ha sorprès de la Catosfera ha estat que "les activitats són molt interactives" i els han permès adquirir coneixement nou d'aspectes que no sabien. La d'aquest dijous continua a les set de la tarda amb una taula rodona, en què es debatrà si és fàcil aconseguir la viralitat a xarxes. Hi participen el creador de contingut i presentador de l'Arrabassada, Marc Lesan; les creadores de contingut, Cèlia Espanya i Laura Zurriaga (Croquetadexocolata); el fotoperiodista, Jordi Borràs i la periodista i també creadora de contingut, Bet Molina. Divendres centrat en IA La programació de la Catosfera continuarà aquest divendres amb activitats centrades en la intel·ligència artificial (IA). El matí serà el torn dels estudiants, amb un taller dinamitzat per Plataforma per la Llengua i Evil Love que es focalitzarà en els videojocs i la creació de la imatge gràfica de SAGA. Després de l'emissió en directe de la nova temporada del Popap, Mariola Dinarès gravarà un podcast específic de la Catosfera, amb entrevistes a Ramon López de Mántaras, Albert Cuesta i Beatriz Guzmán. I un cop acabi la inauguració oficial de les jornades -que es farà divendres a la tarda- tindrà lloc un dels plats forts de la programació: la composició d'una peça musical en directe a partir de la IA, a càrrec del CEO de Mortensen, Josep Maria Ganyet, i del cantautor Mazoni. El director de la Catosfera, Joan Camp, ha destacat que el taller permet treballar la IA d'una forma "molt interactiva". "Es demanarà al públic de què vol que vagi a la lletra, es faran notes, acords... i s'anirà afinant", relata. I afegeix que, "després d'una hora i mitja s'obtindrà una cançó que es podrà interpretar". A més, hi haurà un debat sobre els drets d'autor amb la directora general de Societat Digital, Liliana Arroyo. Camp està convençut que aquest és "un dels tallers més interessants que hem fet els últims anys". Hacktoberfest i Futur Fest Dissabte al matí la Catosfera s'obrirà al programari lliure. Serà amb la jornada Hacktoberfest, organitzada per l'associació tecnològica Geeks.CAT, que tindrà com a objectiu motivar tothom qui vulgui involucrar-se activament en projectes de codi obert. Aquesta 15a Catosfera culminarà el 21 d'octubre a partir de les sis de la tarda a la sala Platea de Girona, on es farà la segona edició de la Futur Fest. Es tracta d'una celebració amb creadors de contingut catalans que promouen la llengua a través de les xarxes socials. "Em fa feliç consolidar el format i que tingui continuïtat", ha dit Camp.