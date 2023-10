Alguns residents han marxat del geriàtric ubicat al número 49 del carrer Barcelona que gestionen des de fa 145 anys Germanetes dels Pobres. Com va avançar Diari de Girona a l’estiu, la congregació va anunciar que marxava de la ciutat pels escassos recursos econòmics dels quals disposa i les grans despeses que suposa haver de pagar la quarantena de treballadors. A més de mantenir un edifici d’aquestes característiques -5.000 metres quadrats d’espai útil.

En saber que les germanetes marxaven, alguns residents també han decidit anar-se’n a altres residències que gestionen les Germanetes dels Pobres a Catalunya. De la setantena que hi havia fa uns mesos s’ha passat a una quarantena. En tot cas, la congregació també explica que en les pròximes setmanes es preveu que hi hagi més residents que marxin i es redistribueixin als altres geriàtrics, de Barcelona o Vic, quan hi hagi places disponibles.

La mateixa congregació assenyala que són uns 100.000 euros de despeses mensuals. Tot això, perquè amb el pas dels anys ha anat baixat el número de germanetes que estan al geriàtric. Ara, només n’hi ha cinc. Així, els únics ingressos que tenen són demanant porta a porta o dels benefactors. També de la providència de qualsevol persona que vulgui ajudar, i és que no depenen de cap administració pública perquè el seu carisma no ho permet.

Per agrair aquests 145 anys a la ciutat, les Germanetes dels Pobres celebren diumenge una arrosada popular. Tot i així, la congregació no sap quan deixarà Girona definitivament perquè tot just ara han començat a mirar possibles empreses interessades. En tot cas, la voluntat de la congregació és que l’edifici continuï sent un geriàtric i que les persones majors -amb pocs recursos econòmics- que vulguin, s’hi puguin quedar amb les mateixes condicions que fins ara. També demanen que els treballadors que hi ha ara puguin continuar fent feina allà.