Una escombriaire resulta ferida a Girona en quedar atrapada pels dits al camió de la brossa

Una escombriaire ha resultat ferida a Girona en quedar enganxada pels dits al camió de la brossa.

El succés ha ocorregut cap a un quart de dues de la de matinada a la zona del Pont de Pedra.

La treballadora de Girona+Neta ha tingut molt mala sort perquè s'ha enganxat un dit amb la pinça que tenen els camions d'escombraries i que serveix per agafar el cubell.

Arran dels fets s'han activat efectius d'emergències per alliberar-la. Els Bombers per exemple no han hagut d'actuar finalment perquè en arribar ja han trobat que gràcies a l'ajuda dels companys havia pogut quedar alliberada, indiquen des del cos d'emergències.

Posteriorment, l'empleada ferida del dit ha estat traslladada a la Clínica Onyar, que és on havia d'anar per la mútua en ser un accident laboral. Ara, segons fonts municipals, caldrà valorar si arran de les ferides necessitarà passar pel quiròfan.