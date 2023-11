L’Ajuntament de Girona i Adif han iniciat els contactes per poder reformar la plaça d’Espanya, convertida en un solar de ciment des que a finals del 2017 es va desmantellar l’estació d’autobusos provisional. Malgrat que l’alcalde, Lluc Salellas, havia dit feia uns dies que les converses amb els representants de l’Estat eren inexistents perquè no hi havia govern després de les eleccions generals, ara aquesta situació s’ha desencallat, pel que fa a Adif. Fonts municipals han assenyalat a aquest diari que «ja s’han reprès les converses amb Adif per avançar en el projecte de plaça d’Espanya». Tot plegat desembocaria en reunions per acabar de tancar de qui és la propietat de diferents espais propers a torn l’espai ferroviari que passa per la ciutat, com la plaça Poeta Marquina. El projecte de la reforma es calcula en uns 2,1 milions i quedava pendent saber qui pagava què en funció de quins espais quedaven a mans municipals i quins a quedaven en el de la reserva ferroviària. Fins i tot, per exemple, quedava per quantificar el perjudici que suposa per l’Ajuntament les sortides d’emergències i de ventilació que s’han fet en espais públics.

En una banda de l’estació de Renfe s’està desencallant la plaça d’Espanya i en l’altre, ja al parc Central, l’Ajuntament està perfilant un nou projecte per posar la marquesina entre l’estació de la Renfe i que hauria de substituir el finger que es va enderrocar (un passadís cobert que els veïns no volien perquè treia transparència al parc). Fonts municipals han indicat que volen «revisar el projecte de la marquesina» i que «la voluntat del govern és poder desenvolupar un projecte que tingui en compte les demandes de la ciutadania i els propis plantejaments de l’Àrea de Transició Ecològica i Transformació Urbana, a fi de proporcionar ombres i minvar la temperatura en el trànsit dels vianants per aquesta zona». El finger es va enderrocar el setembre del 2017. Des d’aleshores, s’han fet dos concursos públics i l’adjudicatària, cada vegada, ha acabat desistint quan inicialment ja havia acceptat. Això va provocar que l’anterior govern tragués la partida de 400.000 euros per la seva construcció.