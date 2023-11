La Policia Municipal de Girona ha detingut aquesta matinada de dissabte quatre joves a les Fires que es dedicaven a robar telèfons mòbils d'alta gamma, la majoria Iphone. .

Agents de paisà han arrestat als quatre sospitosos i també han recuperat 11 aparells (10 iPhones i 1 Samsung) que havien sostret. Els detinguts han quedat acusats de ser presumptes autors de delictes de furt. Els arrestats són tres homes i una dona d'entre 19 a 37 anys i residents a Barcelona

Els arrestats formen part d'un grup organitzat que procedeix i resideix a la zona de Barcelona. De matinada han actuat a la zona de Barraques. Es tracta d'una zona on s'hi fan concerts i per tant, on hi ha molta acumulació de gent i també d'alguns lladres. En aquest cas, han comès 11 furts i els agents que treballen al dispositiu específic de fires durant la nit i que no van uniformats, els han sorprès i detingut.

Es tracta d'una actuació important, ressalten des del cos policial, ja que els furts de mòbil malauradament és el delicte "estrella" de les Fires de Girona.

El cos policial ha publicat una imatge a través de les xarxes socials on mostra alguns dels telèfons que no ha pogut retornar als seus propietaris i demana col·laboració per poder-ne localitzar les víctimes. Per això, demana que si algú reconeix el seu telèfon, els truqui al 092.

Molts furts denunciats

Els fets es remunten cap a dos quarts de cinc de la matinada quan quatre agents de paisà de la Policia Municipal de Girona realitzaven patrullatge preventiu fent rondes a peu per la zona de barraques ja que eren coneixedors que els dies anteriors s’havien denunciat una gran quantitat de furts de telèfons a barraques.

Durant la vigilància, els agents han vist quatre persones persones que actuaven de manera sospitosa a les diferents barraques. Tenien una actitud vigilant, s’apropaven a persones que estaven consumint i ballant, feien veure que demanaven consumició i finalment no demanaven, es canviaven de barraca sense cap tipus de sentit, un d’ells vigilava des de l’exterior, entre altres.

Per aquest motiu, els agents han iniciat vigilància de manera discreta. En un moment determinat, els quatre sospitosos han marxat del lloc de forma precipitada i els agents els han perseguit i finalment, els han interceptat.

Amagats a l'entrecuix

Els agents s'han identificat com a policies i els han identificat i escorcollat. En aquest moment han trobat cinc iPhone amagats en l'entrecuix del pantaló d’un dels detinguts i un altre mòbil que duia un dels arrestats.

Durant l’escorcoll, un dels detinguts ha intentat llençar una cartera que portava a l’interior un tiquet de pàrquing. Un cop consultades dades policials, els policies han certificat que el vehicle es trobava relacionat amb diversos fets delictius. L'han escorcollat i a dins hi han trobat cinc telèfons d’alta gamma més sostrets (4 iPhone i un de la marca Samsung). Els policies han intervingut tots els mòbils i han detingut els quatre implicats per delictes de furt.

Posteriorment, han pogut localitzar els propietaris de tres dels telèfons mòbils i continuen buscant a la de la resta d'aparells sostrets. Motiu pel qual han fet la crida a través de les xarxes socials.