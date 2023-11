Transports Elèctrics Interurbans S.A. (TEISA) ampliarà a partir del pròxim dilluns 13 novembre la freqüència horària de la línia L6 que uneix Girona, des del barri de Vila-roja, amb els municipis de Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis. També a partir de dilluns circularà una nova línia, l'L16 que també unirà els tres municipis, però a Girona tindrà sortida i arribada a l'avinguda Ramon Folch. Tot això, per millorar les freqüències de busos entre Girona, Sarrià i Sant Julià. Fins ara, l'L6 tenia dos sentits per connectar Girona amb els altres dos municipis, un per l'Hospital Josep Trueta i l'altre pels barris de Pedret i Pont Major. Amb la creació de l'L16 serà aquesta nova línia que passarà pel Treuta, mentre que l'L6 només ho farà per Pedret i Pont Major.

Cada una de les dues línies sortirà cada quart d'hora. Ara, també es feia així amb l'L6, però amb haver de fer dos sentits la freqüència de pas per Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis era quinze minuts. Ara, amb aquestes dues línies, serà de només set minuts i mig entre aquests dos recorreguts diferents. El primer bus de L6 sortirà des de l'avinguda de França a Sant Julià de Ramis a les 6:30 hores i arribarà al barri de Vila-roja de Girona a les 7:04 hores, on tornarà a fer el recorregut a la inversa. L'últim trajecte del dia surt de Sant Julià a les 22:15 hores i de Vila-roja a les 22:49. Per altra banda, el primer bus de l'L16 començarà el recorregut des de Sant Julià a les 7:20 hores i des de Girona, a l'avinguda Ramon Folch, a les 7:40 hores. L'últim serà a les 22:37 hores i a les 22:53 hores respectivament. D'aquesta manera, el primer bus del matí sortirà més aviat que ara i el de la nit també ho farà més tard que actualment. Aquest augment de freqüència també farà que circulin dos autobusos híbrids nous de la flota. Ampliació de freqüències amb la UAB Per altra banda, també s'ha ampliat la freqüència horària que uneix Girona i Salt amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Durant el curs passat només es feia un trajecte i ara se'n fan tres. Les sortides de Girona (i que passen per deu minuts després) es fan a les 7:30 hores, a les 13:15 hores i a les 17:45 hores, en un viatge que dura una hora i vint minuts, aproximadament. Des de la UAB les sortides són a les 8:50 hores, a les 14:35 hores i 19:05 hores. Durant la presentació de les millores del servei, l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha explicat que aquesta augment de freqüències és una «aposta de millora de cara els joves», perquè puguin «fer ús» del transport públic. Viñas també ha afirmat que aquesta línia s'ha de «seguir».