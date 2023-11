La diputada socialista al Parlament Sílvia Paneque ha alertat avui al Parlament sobre el retard en el projecte del nou hospital Josep Trueta. "Com és que aquest projecte no es troba ja en la fase de redacció del projecte executiu», quan el compromís clar era que a hores d’ara ja s’hauria d’haver començat?", ha preguntat al conseller de Salut, Manel Balcells? La rsposta ha estat que s’ha elaborat el Pla funcional, un fet que és àmpliament conegut, però ha reconegut que «cal tenir els terrenys» per a la construcció del Nou Trueta. L’única data concreta que ha aportat és que, «si el calendari segueix com ha de seguir i es concreta la cessió dels terrenys», en condicional, aleshores es podrà convocar un «concurs d’idees» el primer trimestre de 2024. Això, precisament, és el que ha alarmat Sílvia Paneque, que recorda que els compromisos del govern de la Generalitat era el d’haver fet ja la redacció del projecte constructiu i el planejament dels ajuntaments ja haurien d’estar fets després de vint anys d’espera. «Em preocupa profundament el que està passant amb la cessió dels terrenys», ha alertat la diputada.

Sílvia Paneque havia demanat que el govern d’ERC de la Generalitat compleixi els seus compromisos amb les Comarques Gironines. En aquest sentit, ha explicat que el nou hospital Trueta representa la gran oportunitat de Girona i Salt, de l’àrea urbana i de tota la província. Tant per la salut de les persones, com per les oportunitats de progrés que significa per al territori. La parlamentària gironina ha recordat que l’hospital Trueta atén actualment a Girona el 72% dels casos de proximitat -amb el nou edifici, seria capaç d’atendre’n el 95%-; el 70% dels ingressos complexos -quan la capacitat hauria de ser del 90%-; i el 60% dels ingressos terciaris -quan caldria que se n’atenguessin el 80%-. "És un deute històric" «L’Hospital Trueta és un deute històric. Tan històric que durant els vint anys que portem reivindicant el nou edifici, la població de referència s’ha duplicat». Un deute històric hi ha afegit Paneque, que és també una gran oportunitat en l’àmbit econòmic i de creació de llocs de treball; de la innovació i de la investigació. «El calendari marcava que a 2028 se n’acabaria la construcció i que, a hores d’ara, estaríem en fase de redacció de projecte executiu. Però no ens hi trobem. Es manté el calendari?», es pregunta Paneque.