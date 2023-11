El decret llei per regular els habitatges d’ús turístic a 262 municipis catalans que va anunciar la Generalitat de Catalunya ha dividit el govern de Girona. Per una banda, Guanyem veu amb bons ulls la nova normativa que fixa un topall de 10 habitatges d’ús turístic per cada 100 habitants. Sobretot, perquè la permanència de les llicències ja no sigui «infinita» i s’hagi estipulat per cinc anys, tal com va dir ahir matí la tinenta d’alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana, Cristina Andreu. En canvi, la posició de Junts és totalment oposada. A la tinenta d’alcaldia i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, l’anunci del decret llei li ha «sorprès» i detalla que «està molt verd».

Cristina Andreu va assegurar que «qualsevol política que vagi en la línia de preservar el dret a l’habitatge la nostra valoració és positiva». Tot i així, va apuntar que la nova normativa ha d’anar «en paral·lel a altres mesures de foment de l’habitatge protegit», com és el Pla Territorial i Sectorial de l’Habitatge. En tot cas, l’Ajuntament també haurà d’estudiar com aquesta normativa de la Generalitat afecta la que va aprovar el consistori en el ple municipal del passat mes de setembre. Aquesta, fixa un topall del 4% d’habitatges d’ús turístic arreu de la ciutat, però un 15% pels diferents sectors. El Pla Especial del Barri Vell (que inclou aquest barri i part del Mercadal), és l’únic sector de Girona que estaria al límit, ara mateix, d’aquest topall del 15%. «Hem de veure l’ajust que forçosament haurem de fer a la nostra aprovació», va explicar Cristina Andreu, que confia que «no serà massa» i aniran en la línia de «prioritzar l’ús residencial de l’habitatge en enfront d’altres usos». La nova normativa de la Generalitat «no deixa clar» si aquest topall de 10 habitatges d’ús turístic per cada 100 habitants es pot fer per sectors. Tot i així, Andreu va ser clara i va apuntar que si aquesta nova aprovació permetia a l’Ajuntament «ser més restrictiu en alguns àmbits (com el Barri Vell)», s’aprofitaria aquesta eina. En dades del setembre, Girona té actualment 830 habitatges d’ús turístics (dins els quals se sumen les llars compartides). Una xifra que no supera el 10 habitages d’ús turístic per cada 100 habitants. Més de la meitat, corresponen al Pla Especial del Barri Vell, amb 486 habitatges d’ús turístic. Un decret «molt precipitat» Cristina Andreu va parlar pels mitjans de comunicació ahir matí a la plaça del Vi. Tanmateix, des de Guanyem no es va avisar de Junts que es feien aquestes declaracions. «Els posicionaments polítics que són controvertits en governs de coalició es pacten», va escriure Gemma Geis a les xarxes socials. I és que Junts té una posició força diferent de la de Guanyem sobre el decret llei de la Generalitat. Geis va explicar a Diari de Girona que el decret llei és «molt precipitat» i té «poc en compte la diversitat dels municipis i les diferents casuístiques». A part, tampoc es valora la tasca feta per molta gent del sector que ho ha fet «molt bé» en termes d’accessibilitat, sostenibilitat o rehabilitació dels habitatges, entre d’altres. Geis sí que afirma que s’han de «posar uns límits» i està a favor de les «polítiques pel dret a l’habitatge», però tot s’ha de fer «escoltant a la gent del sector i amb criteri». Per això, està segura que si la normativa vol ser convalidada «haurà de tenir moltes esmenes». En aquest sentit, demana «rigorositat» a l’hora de definir el decret llei.