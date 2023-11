El ple municipal de Girona ha aprovat dues mocions sobre el conflicte a Palestina i Israel que han presentat, per separat, els diferents grups del govern. Per una banda, una de Guanyem i ERC on, entre d'altres, es demanava "condemnar l'atac de Hamàs perpetrat en terreny israelià i els atacs indiscriminats sobre la població civil de la Franja de Gaza, així com mostrar la seva solidaritat i suport als palestins i palestines que, al conjunt de Palestina o a l'exili, pateixen com a conseqüència de la guerra d'ocupació que porta exercint l'Estat d'Israel des de fa 75 anys". La de Junts girava al voltant de la petició d'un alto el foc.

L'oposició ha aprofitat per evidenciar la diferència entre els diferents socis de govern. "És sorprenent que presentin dues mocions", ha dit el socialista Maxi Fuentes. "Des de fora podria semblar l'inici d'una crisi matrimonial", ha expressat el popular Jaume Veray. "Hi ha una profunda diferència ideològica", ha indicat el regidor de Vox, Francisco Domínguez. L'alcalde, Lluc Salellas, ha deixat clar que els tres grups del govern tenen un programa comú i una acció conjunta i que "només faltaria que no poguessin expressar una visió diferent" en temes de política internacional. Ha replicat al PSC tot recordant que al govern espanyol, PSOE i Podem tenen visions diferents en aquest tema. "Pensi primer en casa seva", ha etzibat Salellas a Fuentes. El regidor de Guanyem Sergi Cot havia explicat que van intentar un acord de mínims amb Junts que no havia estat possible i que "no passa res per mostrar diferències i sensibilitats diverses en aquest tema". La portaveu de Junts, Gemma Geis, ha exposat que "tothom ha de poder exposar la seva mirada" en un conflicte com aquest. Per ERC, Àdam Bertran, ha dit que no podien votar en contra d'una moció que demana aturar el conflicte. La moció presentada per Guanyem i ERC s'ha aprovat amb els vots de les dues formacions, l'abstenció del PSC i de Junts i el vot en contra del PP i VOX. La moció de Junts ha tirat endavant amb el suport d'ERC i el PP a més dels vots de Junts, l'abstenció del PSC i VOX i el vot contrari de Guanyem. Els socialistes han lamentat que no s'hagi intentat, en cap cas, parlar amb el seu grup per arribar a un consens.