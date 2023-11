L'emissora municipal Girona FM recupera el magazín matinal 'Els 4 Rius', amplia la graella amb programes propis dedicats al bàsquet, la música, les entitats del tercer sector i la poesia, i engega un pòdcast amb el resum del dia. A més, la nova graella de Girona FM consolida la franja matinal, amb una oferta ininterrompuda des de les nou del matí a dos quarts de tres de la tarda. A més, a les franges on hi hagi programació musical, es prioritzarà la música en català i els artistes gironins (posant èmfasi en els nous talents). "Girona FM ha de ser la casa radiofònica de la gent de la ciutat", subratlla l'alcalde, Lluc Salellas. L'emissora també comptarà en breu amb un Consell Assessor format per sis periodistes, que s'aprovarà per ple.

L'Ajuntament de Girona ha presentat aquest matí la programació de l'emissora municipal per a la temporada tardor-hivern 2023-2024. A grans trets, la nova graella aposta per la programació de contingut propi, combina la informació amb l'entreteniment i consolida la franja matinal (perquè s'emetrà de manera ininterrompuda des de les nou del matí a dos quarts de tres de la tarda). En aquesta franja destaca la recuperació del magazín 'Els 4 Rius', amb el periodista Saïd Sbai. "Una versió renovada, que inclou més de vint seccions, on els oients trobaran informació de servei i entreteniment amb el conjunt del teixit social, econòmic i cultural gironí com a eix i principal protagonista", subratllen des de Girona FM. Els diferents apartats del magazín tractaran temes diversos que van des de la natura, les associacions de veïns i veïnes o el cinema, fins a la presència de gironins i gironines al món, entrevistes o activitats de la ciutat i també seccions dedicades als serveis i equipaments municipals, que inclouran informació d'interès per al conjunt de la ciutadania, amb la voluntat reforçar el caràcter de servei públic de l'emissora. La nova graella es reforça també amb nous programes de producció pròpia, produïts amb col·laboradors. Entre aquests, 'Gent de bàsquet', amb Jan Torrent, que analitzarà els partits del Bàsquet Girona; 'L'hora de DJ Calvins', amb Martí Oliveira, per conèixer els grups musicals que venen a tocar a la ciutat; 'Voluntaris.cat', amb la Federació Catalana de Voluntariat Social, per donar veu a les entitats del tercer sector, i 'Cap dia sense poema', amb Lluís Lucero, una càpsula diària de poesia. D'altra banda, Pau Villafañe seguirà conduint l'Informatiu diari, que es completa amb una entrevista relacionada amb l'actualitat. I la tertúlia, conduïda cada matí per Jordi Grau, comptarà amb col·laboradors per analitzar tot el que passa a Girona. El dia en tres minuts Una altra de les novetats destacades és l'Infopodcast, una càpsula diària, exclusivament digital, en coproducció amb la Xarxa, on es resumeixen les principals notícies i informació de servei, en tres minuts. La darrera gran novetat de la graella fa referència a la programació musical. Cada dia, de vuit del vespre a nou de la nit, s'emetrà un programa basat en un gènere musical específic. I els caps de setmana es recuperaran espais dedicats a la sardana, al matí, i a la tarda, al reggae, les músiques del món, el country i la música tradicional catalana. Pel que fa a les franges de fórmula musical, Girona FM prioritzarà la música en català i les cançons de grups gironins i es donarà cobertura als músics emergents de la ciutat i del territori, seleccionant les darreres novetats dels i les artistes locals. "La casa radiofònica" "La ràdio municipal és una eina amb molt potencial per tal d'enfortir les entitats i els col·lectius de la ciutat", ha destacat l'alcalde. "Girona FM ha de ser la casa radiofònica de la gent de Girona i un aparador per tot allò que les veïnes i veïns fan a la ciutat, que és molt i que s'ha de donar a conèixer", ha afirmat Lluc Salellas. "Volem que la persona oient sàpiga que pot sintonitzar Girona FM en qualsevol moment del dia, i sempre hi trobarà programes de proximitat, amb Girona com a gran protagonista", ha explicat per la seva banda el director de l'emissora, Oriol Mas. "Som una ràdio local amb una clara vocació de servei públic, i a poc a poc ens volem consolidar com a emissora de referència per saber tot el que passa a la ciutat", ha afegit Mas. Precisament, i amb l'objectiu de ser presents cada vegada en més plataformes digitals i xarxes socials, l'emissora ha obert un nou perfil a Spotify, on les persones usuàries d'aquesta plataforma de reproducció de música i pòdcast podran recuperar tots els programes en emissió. La presència a Spotify se suma a la pàgina web i al perfil a la plataforma de pòdcast Ivoox.com, per facilitar l'accés al contingut de Girona FM des dels dispositius mòbils i augmentar-ne la distribució digital. Nou Consell Assessor D'altra banda, avui també s'ha fet pública la proposta que es portarà a votació al ple municipal per aprovar les persones que integraran el Consell Assessor de l'emissora, l'òrgan que vetlla per avaluar i fer propostes referents a la programació, els continguts, les polítiques i les estratègies de programació de l'emissora municipal. Es tracta de sis noms, a proposta del Col·legi de Periodistes, "amb una reconeguda experiència en el periodisme local, especialment en l'àmbit de la ràdio, i que representen també a sectors rellevants de la ciutat com les entitats o la universitat". Són Carles Baldellou, Sílvia Espinosa, Rosa Gil, Emma Granyer, Jordi Grau i Albert Requena. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona