Endesa va començar aquest dilluns amb els treballs de substitució d'una torre elèctrica situada al carrer del Camp d'Or, al barri de Montjuïc de Girona. Aquesta estava en mal estat des del passat 25 de juny després que un cotxe impactés contra la infraestructura. Aquesta, va quedar deformada, però continuava funcionant.

Ahir es va començar a portar el material necessari a la zona i es va plantejar com es farien els treballs. Tanmateix, aquest matí ja s'hi ha desplaçat la grua de grans dimensions per a desballestar la torre, que té vint metres d'alçada. Endesa aprofitarà el canvi de la torre per fer altres treballs, com substituir 274 metres de cablejat elèctric i renovar els aïlladors existents per uns de nova tecnologia fabricats amb material polimèric, un compost a base de fibra de vidre i silicona.

Les obres s'allargaran durant una setmana i, per aquest motiu, el carrer del Camp d'Or estarà tallat fins divendres entre les deu del matí i dos quarts de cinc de la tarda. La línia en la qual es fan aquests canvis alimenta uns 1.900 clients repartits entre Girona, Quart, Sarrià de Ter, Juià, Celrà i Sant Martí Vell. La companyia confirma que durant els treballs els clients no patiran talls de llum perquè se'ls dotarà d'energia a partir d'altres mètodes.