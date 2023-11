L’Ajuntament de Salt ha contractat cinc persones en l’àmbit municipal amb el programa Treball i Formació Entitats Locals del Servei d’Ocupació i de Catalunya (SOC). Els contractes són per un període de 12 mesos a jornada completa i han iniciat les seves noves tasques al llarg del mes d’octubre. Aquestes noves incorporacions han estat finançades pel Programa Treball i Formació Entitats Locals del SOC que ha obtingut el municipi per una quantitat de més de 176.500 euros.

L’objectiu del programa és oferir la possibilitat de millora de l’ocupabilitat de les persones participants, a través d’una experiència laboral directe realitzant tasques d’interès social que facilitin l’adquisició de competències professionals, tant de caire tècnic com transversal. És especialment rellevant aquest projecte, ja que es dirigeix a persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades.

Les 5 persones participants han començat a desenvolupar les seves tasques a diferents àrees de l’Ajuntament de Salt, com la Biblioteca, el Centre de Recursos de la Gent Gran, Habitatge, Espai Municipal d’Ocupació i Acollida i Ciutadania. Tasques, sobretot relacionades amb la tramitació digital i l’acompanyament a la ciutadania en tràmits quotidians contribuint així, a una major eficiència en la prestació de serveis i en el desenvolupament sostenible del municipi.