Els Mossos d’Esquadra va arrestar aquest dijous a Aiguaviva un conductor begut que es va saltar un control policial i circular amb un vehicle robat i sense tenir permís de conduir. Durant la persecució, va conduir temeràriament i va posar en perill la resta d’usuaris de la via durant la fugida. L’arrestat es va negar a sotmetre’s a la prova de detecció d’alcohol

El detingut és un multireincident de 45 anys a qui acusen de ser presumpte autor d’un delicte de robatori i furt d’ús de vehicle, danys, negativa a sotmetre’s a les proves d’alcoholèmia i atemptat contra agents de l’autoritat. Es dona el cas que a més, li constaven dues ordres judicials de recerca, una d’elles amb ingrés a presó.

Els fets van succeir cap a la una del migdia d’ahir quan agents de la comissaria de Santa Coloma feien un dispositiu de prevenció de robatoris a l’AP-7 a Riudellots de la Selva. Van detectar un vehicle que en apropar-se al control va fer una maniobra evasiva per eludir-lo. Quan els agents li van donar l’ordre per aturar-se el conductor del cotxe va accelerar i va fugir del lloc, el mosso va haver de saltar per no ser envestit pel vehicle, segons informa el cos policial.

Perill pels usuaris de la via

El vehicle va fugir de forma negligent i temerària per la carretera GIV-5331 on va estar a punt d’envestir dos ciclistes i va posar el perill altres usuaris de la via, fins a la cruïlla amb la GI-533 a Aiguaviva on va col·lidir amb el vehicle policial i va quedar aturat. El conductor del vehicle en veure’s atrapat va fugir enmig dels camps fins que va ser interceptat i detingut.

Quan la patrulla va fer les comprovacions pertinents van constatar que el vehicle que conduïa constava com a robat a Ulldecona i que l’home no disposava del permís de conduir.

Els agents també van observar que l’home presentava clars símptomes de trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques i el van instar a realitzar la prova de detecció, aquest però s'hi va negar. Al detingut també li constaven dues ordres judicials de recerca, una d’elles amb ingrés a presó.

El detingut ha passat aquest matí a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona.