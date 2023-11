La 16a edició de la Fira del Pa i de la Xocolata arriba a Sant Gregori aquest diumenge. Es tracta d'un esdeveniment singular en els productes del pa i la xocolata, amb tallers, concursos, degustacions, exposicions, jocs i d'altres activitats durant tot el dia a l'entorn de la plaça Rafael Masó. El programa de la fira ofereix una variada oferta d’activitats lúdiques. Hi haurà una mostra i venda de productes derivats de la farina i la xocolata, mostra d’artesans i productes de la terra, a més de tallers infantils, manualitats, maridatges de xocolata, i aula de cuina.

L'alcalde de Sant Gregori, Quim Roca, ha explicat que la Fira "s'ha convertit en tot un referent i en cada edició hi passen milers de persones". A parer seu, "una de les claus és que des de l'organització es prepara una programació oberta a tothom amb moltes activitats, tallers, degustacions i exhibicions de cuina". A més a més, ressalta la presència de les parades de productes de pa, xocolata, dolços i de productes de gastronomia en general. Roca diu que la Fira ofereix "una bona oportunitat per venir a passar el dia a Sant Gregori i també per descobrir el potencial del comerç, la gastronomia, la cultura, l'esport, el patrimoni, l'entorn natural i el turisme rural que disposa el municipi durant tot l'any".

El programa:

De 10 h. a 19.30 h.

Hi haurà parades de pa, xocolata, dolços i productes d'artesania. També expositors d'entitats del municipi i dels botiguers de l'Associació de Comerciants i Empresaris

Sant Gregori-Vall de Llémena (plaça Rafael Masó).

A les 10.30 h.

Xocolatada popular fins escurar l'olla. A càrrec de Rosa Pujadas, Chocolates Torras, Llet Campllong i Bellsolà (exterior, punt blau)

10.30 h. a 13 h. Contes dolços. A càrrec de l'Associació La Minúscula. Grups limitats: 10.15 h./11.15 h./12.15 h. (punt verd)

De 10.30 h. a 13.30 h.

Tallers infantils - espai petit xef (pavelló municipal)

Decoració de cupcakes. A càrrec de l'Espai Jove Cal Bolet Pintem la bossa del pa. A càrrec de Tic Tac Decorem ous de xocolata. A càrrec de M de xocolata Jocs dolços: punteres de llapis dolços / Xuca el pa a la xocolata. A càrrec d'Eva Arroyo Sessió de contes dolços. A càrrec de l'associació La Minúscula Dibuixem amb xocolata. A càrrec de Maria Casademont Boles de xocolata. A càrrec de Quiralia

D'11 h. a 13 h.

Decorem piruletes. A càrrec de Miquel Brugués, fill del mestre xocolater Costabella. Col·labora l'Associació de Celíacs de Catalunya i Postres Dispuig i Xocolates Valor

De 10.30 h. a 14 h.

Farcell de jocs tradicionals i gegants. A càrrec de Cia. Brotguai i Fefe i Companyia (punt verd)

A les 11.30

Maridatges de pa amb oli i xocolata. A càrrec de Marisa Díaz Rosell (interior pavelló municipal). INSCRIPCIONS TANCADES

De 12 h. a 14 h.

Concurs de coques i dolços. Organitza Casal Sant Grau (pavelló municipal)

A les 12 h.

Show cooking. Canapès i barquete originals amb pa. A càrrec de Francesc Fernandez - Cuina Artesana (aula de cuina. Pavelló municipal).

*Aforament limitat. No cal inscripció prèvia.

A les 16.30 h.

Entrega de premis del concurs de coques i dolços (pavelló municipal)

A les 16 h.

Maritdatge de xocolata i cervesa. A càrrec de Conrad Johera (interior pavelló municipal). INSCRIPCIONS TANCADES

De 16h a 18.30h.

Tallers infantils - espai petit xef. Interior del pavelló

Pintem la bossa del pa. A càrrec de Tic Tac

Decorem amb xocolata. A càrrec de M de xocolata

Jocs dolços. A càrrec d'Eva Arroyo

Un conte i un taller de xocolata. A càrrec de l'associació La Minúscula

Fruita i xocolata. A càrrec de Maria Casademont

Pals de pa amb xocolata. A càrrec de Quiralia

Espelmatòria amb pasta de farina i sal. A càrrec de Cia.Brotguai

De 16 h. a 18 h.

Decorem piruletes. A càrrec de Miquel Brugués, fill del mestre xocolater Costabella. Col·labora l'Associació de Celíacs de Catalunya i Postres Dispuig i Xocolates Valor

De 16 h. a 19 h.

Farcell de jocs tradicionals i gegants. A càrrec de Fefe i Companyia (punt verd)

De 16.30 h. a 19.30 h. Contes dolços. A càrrec de l'Associació La Minúscula. Grups limitats: 16.15 h./17.15 h./18.15 h. (punt verd)

A les 17 h.

Xocolatada popular fins escurar l'olla. A càrrec d'Enric Reixachi, Bellsolà i Chocolates Torras i Llet Campllong (exterior, punt blau)

A les 17 h.

Show cooking. Decoració de galetes, cupcakes i pastissos. A càrrec de Sweets Bea (interior pavelló municipal)

*Aforament limitat. No cal inscripció prèvia.

A les 19.30 h.

Tancament de la fira