Sant Narcís i Santa Eugènia tindran places de zona verda i blava l’any vinent

El nou govern de Girona manté la idea d’acabar amb els aparcaments gratuïts a gran part de la ciutat . De fet, la tinenta d’alcaldia de l’àrea de Transició Ecològica i Transformació Urbana, Cristina Andreu, ja està treballant per implantar més places d’aparcament ja l’any vinent als barris de Sant Narcís i Santa Eugènia. Tot plegat però, anirà a un ritme condicionat per la velocitat que permeti la maquinària burocràtica.

Andreu ha apuntat que des de l’Ajuntament es manté «la voluntat de seguir treballant en el desplegament del que era el mapa de zones blaves i verdes». I ha indicat que després de fer l’ampliació de zones verdes d’aparcament a la Devesa i a les Pedreres i Vista Alegre, l’any vinent es treballarà per implantar aquest model de pagament per aparcar en superfície a Sant Narcís i a Santa Eugènia. La regidora ha precisat que encara s’està estudiant exactament quina àrea abarcaria ja que no tenen perquè ser els dos barris en bloc ni sencers. «Podria ser, primer, una part de cada barri», assenyala. Podrien ser per exemple, les parts més properes a la zona de la Devesa- Güell on ja funciona la zona verda. Els carrers més propers a aquest espai són els que reben més pressió i afectació en la mobilitat dels conductors que segueixen buscant aparcar a prop d’on ho feien abans sense pagar.

Andreu també ha exposat que es faria en aquests dos barris perquè està vinculat a la futura zona de baixes emissions perquè són els barris limítrofs i facilitaria que fossin per als residents.

Les tarifes

Aquest sistema d’aparcament de pagament és més econòmic pels residents al barri que per la resta de gironins i, encara més que per la gent de fora de la ciutat, els facilita deixar el cotxe al carrer. Per exemple, si es paga trimestralment, es pot aparcar tres mesos en aquestes places per 20,35 euros. Els de fora de la ciutat, en canvi, han de pagar com una zona blava.

En concret, per a residents a la zona: 0,30 euros al dia, fins a un màxim de 7 dies correlatius (sis dies laborables per 1,55 euros). Per a residents a Girona, però no a la zona: 0,60 euros cada hora, amb un màxim de 6 hores. Fraccions de 5 cèntims amb un mínim de 25 cèntims. Per a no residents a la ciutat de Girona: 1,10 euros cada hora, amb un màxim de 2 hores. Fraccions de 5 cèntims amb un mínim de 35 cèntims.

El projecte global

Tot plegat forma part d’un projecte presentat fa uns mesos per l’anterior govern que va anunciar, el mes de setembre de l’any 2022, la intenció de fer créixer les zones blaves i verdes, i implantar també la zona taronja, sobre les 11.784 places no regulades que hi havia a la ciutat. D’aquesta manera, les places gratuïtes serien, pràcticament, inexistents. Només en quedarien 481 en els onze barris que va analitzar el consistori per dur a terme aquest projecte: Barri Vell, Santa Eugènia, Mercadal, Eixample Nord, Carme, Pedret, Sant Ponç, Sant Narcís, Montilivi, Can Gibert del Pla i Eixample Sud. La majoria d’aquestes zones d’aparcament es convertirien en zona verda, multiplicant gairebé per deu aquest tipus d’aparcament. De les poc més de 1.300 places que hi ha en l’actualitat (1.082 a la zona de la Devesa- Güell i 271 entre les Pedreres i Vista alegre) es passaria a un total de 9.176.

Per altra banda, l’Ajuntament també va assenyalar que 131 estacionaments no regulats serien de zona blava, que elevaria la xifra d’aquuest tipus d’aparcaments fins als 1.017. Les places de zona blava es concentrarien, sobretot, a l’Eixample Sud, amb 564 aparcaments. Com a novetat també es vol implantar la zona taronja, que comptaria amb 1.100 places a tota la ciutat. Seria un estacionament regulat de llarga durada, amb na tarifa de dos euros al dia. L’estacionament de laCopa o el del Poble Sahrauí, en serien una opció.