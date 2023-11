El Centre Cívic Pla de Palau ha acollit aquest divendres una jornada per conèixer els vins procedents d’Eslovàquia en la jornada batejada com «tarda amb vins eslovacs a Girona» organitzada per l’Associació de Comerços Girona Sud, amb el suport de la Diputació i la Unió Eslovaco-Hispana, entre altres.