Un home de 71 anys mor en ser atropellat per un cotxe a Salt

Un home de 71 anys va morir dijous en ser atropellat per un cotxe a Salt.

L'accident de trànsit es va produir poc després de les sis de la matinada al carrer de Montfullà de Salt. El conductor del cotxe implicat en l'atropellament va alertar el telèfon d'emergències 112 sobre els fets i es van mobilitzar tots els efectius d'emergències (Policia Local i SEM) fins aquest vial.

El sinistre viari va ocórrer una mica abans del pont que passa pel cim de l'autopista de la carretera de Bescanó.

En arribar, els sanitaris del SEM van atendre l'atropellat i el van traslladar en estat molt greu a l'hospital Josep Trueta de Girona.

En arribar al centre sanitari, la víctima de l'atropellament va morir. L'home no va poder superar les ferides de gravetat causades per l'atropellament, confirmen fonts del centre hospitalari.

La Policia Local de Salt de la seva banda va practicar les proves d'alcoholèmia i de drogues al conductor i en totes elles va donar negatiu. El cos policial encara té l'atestat obert i continua investigant les causes de l'accident mortal.

La víctima de l'atropellament en el moment dels fets no va poder ser identificada, però amb el pas de les hores, li han pogut posar nom.

Desaparegut

Es tracta d'un veí de la ciutat de Girona que es va donar per desaparegut i pel qual els serveis d'emergències van muntar un dispositiu de recerca aquest dijous. Aquesta va arrencar cap a quarts de vuit del vespre a la zona de Montilivi, que era l'última zona on se l'havia vist. El resultat però va ser negatiu. Tant l'Ajuntament de Girona com des de l'Associació de Protecció Civil de Girona n'havien difós la seva desaparició per demanar ajuda per localitzar-lo. Finalment, s'ha pogut identificar-lo com la persona atropellada a Salt.