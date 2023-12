Albert Rosa (Fornells de la Selva) i Cristina Ribas, regidora de Sant Gregori, seguiran encapçalant la Federació Comarcal d’Esquerra Republicana al Gironès. Ambdós han estat revalidats per la militància republicana de la comarca per exercir els càrrecs de president i secretària general, respectivament.

Tal i com han explicat, des de l’executiva “estem contents de la feina feta aquests darrers anys. Esquerra Republicana vam ser l’única força política que ens vam presentar als 27 municipis del Gironès i hem estat la força que ha tingut més alcaldies, amb un total de 12, així com la que té més regidores i regidors, amb 104”. I apunten que “aquests resultats ens animen a seguir treballant, ja que els reptes i els estímuls són ben presents: hem de recuperar vots i guanyar-ne d’altres, hem de seguir acompanyant i donant suport a tots els grups municipals de la comarca, tant els que estan a Govern com aquells que treballen des de l’oposició”.

Així mateix, creuen que “hem de seguir sumant adhesions i complicitats al projecte d’Esquerra Republicana de Catalunya al Gironès, pel bé de la comarcal i del país”. Per altra banda, també s’han escollit a Joan Olòriz (Girona) i Maria Sánchez (Quart) com a Consellers Nacionals en representació de la comarca del Gironès.