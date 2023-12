Obre a Girona el restaurant Jardins Gala al lloc on es va fer l’àpat del casament amb Dalí

El 8 d’agost del 1958 un Cadillac espectacular va pujar fins al Santuari dels Àngels. El conduïa Gala i també hi anava Salvador Dalí. Era una visita ràpida per casar-se en secret, després d’un acte civil a París el 1934. Només hi va ser presents cinc persones, a més del capellà que va oficiar la cerimònia. No hi ha imatges perquè a l’encarregat d’immortalitzar el moment se li va velar el carret de fotos. Després van baixar fins al palau Episcopal i van fer l’àpat al restaurant la Barca, al barri de Fontajau de Girona. A tocar del pont de la Barca i amb el privilegi de veure pràcticament com si fos un balcó, el pas del riu Ter, només uns metres més avall. Aquell Cadillac - avui exposat al Teatre- Museu Dalí- també hauria servit per arribar fins al restaurant.

Aquest record històric serveix als nous responsables del mateix local per batejar el nou restaurant, bar i cocteleria que obrirà pròximament: Jardins Gala. L’obertura del restaurant està anunciada pel 7 de desembre i la cocteleria per avui.

Imaginari dalinià

El concepte global es vol mantenir amb cert misteri i secretisme, tal com també va ser el casament del genial artista empordanès. «Crec que la vida ha de ser una festa contínua», assenyalen els promotors del nou local, en una frase atribuïda precisament a l’artista empordanès.

Diari de Girona ha pogut saber que l’interior del nou establiment estarà farcit d’imaginari dalinià. La decoració inclourà símbols de l’obra de l’artista empordanès com ara els típics ous presents en les obres de Dalí, un sofà amb els llavis vermells a l’estil del que hi ha al Museu Dalí de Figueres que representen el de l’actriu Mae West i diferents escultures tant de Dalí com de Gala, entre d’altres. El menú de l’àpat del cèlebre dia del casament de Dalí també hi podria tenir alguna mena de presència. A darrera de la idea hi ha dos empresaris gironins del món de la restauració: Sergi Gómez i Sergi Reixach.

El local tindrà una àmplia terrassa i el menjar que s’oferirà pels àpats serà de cuina mediterrània amb tocs, com no, surrealistes. Potser per llepar-se els bigotis. Els còctels d’autor aniran de la mà de Cristian Hornos, que entre d’altres és l’encarregat de la zona de càtering del Vip Village de moto GP i de diversos restaurants de cinc estrelles, entre d’altres l'hotel Vistabella de Roses. També hi haurà vermuts i actuacions musicals en viu.

Les obres per tirar endavant el negoci han durat diversos mesos després que els responsables del negoci aconseguissin tots els permisos corresponents, tant d’obres com d’activitat. Ahir a la tarda es podien veure diferents treballadors entrant de material i col·locant el mobiliari que haurà de servir per a l’establiment de restauració.

L’antic Can Manolo

L’edifici estava tancat des que l’anterior responsable va traslladar el seu negoci, Can Manolo, al barri de la Devesa, als baixos del centre de negocis Cinc. Per Can Manolo, quan estava ubicat al pont de la Barca hi van passar multitud de famosos de diversos àmbits, com ara esportistes, artistes i polítics, entre d’altres. Moltes d’aquestes visites, van quedar fotografiades i s’anaven penjant en un establiment on també s’hi feien tota mena de celebracions festives de grups, com ara batejos, trobades d’entitats i clubs o fins i tot, comiat de solter i de soltera.