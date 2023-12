Reclamen recollir uns gossos d’una finca ocupada de Canet d’Adri que mosseguen a veïns

El propietari d’una finca ubicada a Canet d’Adri reclama per activa i per passiva que la persona que ocupa de forma il·legal l’habitatge des de fa més de dos anys l’abandoni. A la finca, a més, hi ha una vintena de gossos deslligats (alguns sense censar) que en les últimes setmanes han atacat a alguns veïns del municipi, que han denunciat l’agressió als Mossos, per la qual cosa l’Ajuntament ha hagut d’intervenir. El darrer episodi d’aquesta història va tenir lloc ahir, quan s’havien d’anar a recollir els gossos, però els Mossos van confirmar que, a causa que l’individu que ocupa il·legalment la finca no hi era, no van poder entrar a l’immoble.

Segons el registre ANICOM, consten censats onze gossos de diferents races al nom de l’ocupant de la finca. Tanmateix, se n’han comptat un mínim de vint-i-cinc que moltes vegades estan en llibertat per la via pública i agredeixen i intimiden als vianants. Des de l’exterior de la finca, sovint, se’n poden veure sobre el teulat i en altres espais. L’Ajuntament, a més, ha fet diferents requeriments al propietari dels gossos, que no ha respost. Per això, va requerir a la Protectora d’Animals fer la recollida i demanar suport als Mossos.

La recollida dels animals s’havia de fer ahir al matí, però no es va poder fer perquè el propietari dels gossos no era a la finca. Tot fa pensar que no freqüenta molt per l’habitatge i es pot comprovar des de l’exterior que està en mal estat. Fins i tot, se li han tallat els subministraments però sembla que obté electricitat de forma il·legal. En principi, només visita la finca de tant en tant per donar menjar als animals, ja que les vegades que s’hi ha anat, no se l’ha trobat. Fonts de l’Ajuntament confirmen que «hi ha un expedient obert», però no saben «com acabarà».

Segons ha pogut saber Diari de Girona també s’ha intentat desnonar l’home d’aquest habitatge. El propietari de la finca va denunciar els fets als jutjats i la sentència li va sortir favorable a final de l’any passat davant el que durant un temps havia estat el seu inquilí, i ara feia uns dos anys que no pagava. Un cop el tema va passar pels jutjats es va decidir fer el desnonament. El primer no es va produir perquè hi havia vaga de secretaris als jutjats. El segon intent va ser durant el mes de març, però el secretari del jutjat va apuntar que si hi havia gossos a la finca no es podia fer l’actuació. Per això, ara també s’intenta recollir els gossos de la finca.