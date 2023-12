La Unitat d'Hemodinàmica de l'hospital Josep Trueta de Girona ha rebut l'acreditació per poder formar cardiòlegs intervencionistes. Ho podrà fer gràcies a la distinció d'Excel·lència que li ha atorgat l'Associació de Cardiologia Intervencionista de la Societat Espanyola de Cardiologia, després de superar l'avaluació que ha fet el comitè d'acreditació de l'ens. Des de l'hospital de referència de les comarques gironines reconeixen que es tractava d'un objectiu i que amb aquesta distinció es reflecteix "la qualitat assistencial que es dona". En aquest sentit, el responsable de la Unitat d'Hemodinàmica del Trueta, el doctor Víctor Aguedo, assenyala els esforços dels professionals i la voluntat d'oferir un servei actualitzat.

La Unitat preveu iniciar la formació de professionals a partir del primer trimestre de 2024, amb un pla teòric i pràctic enfocat a assolir, en un període de dos a tres anys, el nivell requerit. L'objectiu a mitjà termini és que es pugui atendre fins a tres professionals que ho sol·licitin. Amb aquesta acreditació, el Trueta se situa així entre els quatre centres hospitalaris de l'Institut Català de la Salut (ICS) amb capacitat formativa en cardiologia intervencionista, juntament amb l'hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona, l'hospital Universitari de Bellvitge i l'hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona.

Cal tenir en compte que per disposar del grau d'excel·lència, el comitè d'acreditació exigeix uns requisits assistencials. En aquest sentit, cal estar capacitat per donar cobertura al Codi Infart tots els dies de la setmana i a totes les hores del dia. A més, cal poder donar atenció contínua a les possibles complicacions derivades de la realització de tècniques intervencionistes o cures especialitzades.

Pel que fa a l'activitat registrada, és necessari demostrar que s'han fet, almenys, un mínim de 500 angioplàsties l'any i altres procediments complexos. També cal demostrar que s'utilitzen diverses tècniques d'intervencionisme cardiovascular diagnòstic i terapèutic en els tractaments de la unitat, a més d'acreditar la suficiència acadèmica i científica en l'àmbit de la cardiologia intervencionista. Per això cal aportar l'elaboració i publicació d'estudis, articles o comunicacions divulgatives.

La vigència de l'acreditació és de cinc anys i un cop complerts, cal sol·licitar una reacreditació. En aquest sentit, des de l'hospital ho veuen com "una motivació per mantenir una actualització contínua dels processos i serveis assistencials que realitza la Unitat".

La Unitat d'Hemodinàmica del Trueta s'encarrega del diagnòstic i el tractament de les malalties coronàries i la cardiopatia estructural, en especial d'aquelles relacionades amb alteracions valvulars i afectacions congènites del cor, a través de catèters. Actualment, la unitat disposa de sis cardiòlegs intervencionistes, a més d'altres professionals, com infermeria especialitzada. En total es realitzen uns 3.000 procediments cada any de diferents malalties cardíaques, incloent-hi la implantació de dispositius cardíacs (vàlvules aòrtiques, mitraclip, tancament orelleta, tancament de comunicació interauricular i de foramen oval permeable) amb tècniques d'abordatge mínimament invasives.

A més, el centre gironí disposa d'una sala d'intervencionisme en hemodinàmica situada a l'Àrea de Cardiologia i de les sales de la nova Àrea d'Intervencionisme de l'hospital Josep Trueta, que va entrar en funcionament a principis d'abril d'aquest any, que permeten fer tots aquests procediments. La Unitat també té una sala d'observació amb vuit boxs, compartida amb la Unitat d'Electrofisiologia, per als pacients ambulatoris que no requereixin ingrés.