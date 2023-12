L'empresa gironina Castelló obrirà una botiga per a la degustació de xuixos al carrer de l'Argenteria del Barri Vell. Es preveu que sigui al febrer i l'establiment no es limitarà a ser una botiga de xuixos, sinó que pretén oferir una experiència al comprador donant la possibilitat de menjar-se aquest dolç calent i acompanyat de gelat, fruita o altres toppings. Per altra banda, aquest divendres inauguren un nou obrador al polígon de la Farga de Banyoles. L'espai és cinc vegades més gran que el que tenien fins ara i arriba als 500 m2. Això permetrà duplicar la producció de xuixos, que actualment està sobre les 4.000 unitats diàries.