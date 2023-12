Les primeres persones sense llar de Girona han arribat aquest vespre a l’edifici de l’antiga UNED, situat al Barri Vell, en el primer dia del Pla de Fred. Ho han fet amb tres dies de retard a causa d’enllestir alguns temes administratius de contractació i d’organització de l’empresa que ha de fer el servei, segons va detallar l'Ajuntament de Girona.

Per aquest hivern, l’Ajuntament ha decidit allargar la iniciativa durant cinc mesos, fins al 28 d’abril. Això significa que durarà un mes mes que el passat hivern (va obrir l’1 de desembre de 2022 i va tancar el 31 de març de 2023). L’antiga UNED compta amb 45 llits, dels quals sis seran per a dones, tres per a joves i dos per a situacions excepcionals. L’espai està obert des de les 20:30 hores fins a les vuit del matí i té a la disposició dels usuaris un servei de bugaderia i ofereix sopar, esmorzar i aigua. A més, els usuaris poden utilitzar les dutxes de la Devesa, els dimarts i els divendres.