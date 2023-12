El grup municipal PSC-Girona pel Canvi proposa la creació d’un Consell per a una ciutat inclusiva, de caràcter consultiu, conformat per tècnics especialistes en accessibilitat de l’Ajuntament i representants de l’equip de govern, dels grups municipals i de la Taula pel Dret a l’Accessibilitat. És una iniciativa que el grup presentarà en forma de moció perquè es discuteixi en el pròxim ple de Girona, previst pel pròxim dilluns 11 de desembre. El Consell podrà servir per crear una atmosfera d’acords que tinguin repercussió al plenari i afavoreixin avenços a favor de la creació d’una ciutat inclusiva; i que presti atenció a qüestions cabdals com l’accessibilitat o la inclusió laboral i qüestions més concretes com l’anàlisi dels punts crítics que dificulten la plena participació de les persones amb discapacitat a l’espai públic.

En el pla de govern de l’Ajuntament de Girona per al període 2023-2027 s’hi afirma que un dels eixos concrets d’actuació és destinar com a mínim 1 milió d'euros anuals a millores de l'accessibilitat a la ciutat i a la conversió dels carrers en zones de vianants. «Aquest compromís pot ser un impuls notable per fer que Girona sigui una ciutat inclusiva, però cal que es concreti i que es mantingui vigent de manera sostinguda en el temps», avalua el regidor del PSC-Girona pel Canvi, Maxi Fuentes.

D’acord amb els plantejaments de les entitats del tercer sector, aquesta dotació pressupostària anual que se cita al pla de govern, hauria d’incorporar la visió d’aquestes entitats a través d’un espai de concertació amb funcions consultives, segons el PSC. En aquest espai s’hi haurien d’incorporar tècnics especialistes en accessibilitat, representants polítics i entitats amb l’objectiu d’escollir les accions prioritàries que hauria de desenvolupar l’Ajuntament i fer el seguiment del desplegament d’aquestes accions. «És el que plantejava el secretari de la junta directiva del Grup MIFAS el juny de l’any passat. Així es podria fer un ús més eficient del pressupost de l’Ajuntament de Girona», conclou el regidor.

Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’any 2012 a la ciutat de Girona hi havia 6.196 persones amb discapacitat reconegudes legalment; l’any 2022 aquesta xifra havia pujat fins a 9.549 persones. En els darrers anys, a l’Ajuntament de Girona s’han plantejat diverses mocions relacionades amb el dret a l’accessibilitat i s’han impulsat nombroses iniciatives per millorar la vida de les persones amb discapacitat. Com a part d’aquestes iniciatives, el juny de 2022 es va crear la Taula pel Dret a l’Accessibilitat, per defensar els drets de les persones amb discapacitat centrada sobretot a garantir l’accessibilitat d’aquest col·lectiu.

«L’objectiu de l’accessibilitat no està relacionat amb la bona voluntat o la caritat, sinó que es tracta d’un dret que ha de ser garantit per les administracions publiques», reclama Maxi Fuentes, citant la moció. La Taula pel Dret a l’Accessibilitat agrupa tretze associacions (Astrid 21, Duchenne, Somriures Valents, Entre tots, Frater Girona, Fundació Elna, Fundació Els Joncs, Fundació Esclerosis Múltiple, Fundació Sergi, Fundació Tresc, Grup MIFAS, Ictus Girona, Lluito per tu i Multicapacitats) i és una de les més representatives del tercer sector de la nostra ciutat. Entre les seves propostes destaca la moció ciutadana presentada amb el suport de quinze entitats, aprovada per unanimitat al ple d’octubre de 2022, per desenvolupar accions de millora de l’accessibilitat a la ciutat i destinar-hi de manera continuada entre un 0,7 i un 0,9% dels pressupostos municipals.