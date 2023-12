L’Ajuntament de Salt incorpora a la seva plana web el Geoportal de planejament que permet que qualsevol ciutadà pugui obtenir tota la informació urbanística de cadascuna de les finques del municipi. Aquest geoportal és el resultat de més d’un any de treball de l’àrea de serveis territorials del municipi, que han recopilat i actualitzat el pla general de l’any 2005, incorporant totes les modificacions i canvis que s’han produït des de l’aleshores.

El geoportal ofereix informació detallada sobre les normes urbanístiques, els usos del sòl, les alineacions, els equipaments, els espais verds i altres aspectes relacionats amb l’ordenació del territori. A més, l’aplicatiu permet fer cerques per adreça, referència cadastral o a través del mapa, facilitant l’accés a la informació de manera ràpida i senzilla. Així, en el geoportal es disposa d’informació de més de 20.500 adreces registrades o dels més de 2.800 edificis, que es poden localitzar amb un simple clic. La nova eina incorporada al web municipal facilita l’accés dels usuaris a la informació urbanística, així com a la millora de la gestió municipal, ja que les diverses àrees del consistori l’empren per a la planificació i presa de decisions.

El consistori de Salt es converteix així en un dels pocs municipis de les comarques gironines en oferir aquesta informació oberta i en línia, consultable des de qualsevol dispositiu. Es tracta d’una eina dinàmica i actualitzada, que es va adaptant als canvis de la normativa de planejament. A més, el geoportal també disposa de diferents funcionalitats per dibuixar, amidar, imprimir i guardar les consultes realitzades, així com disposar de l’eina de ‘street view’ per visualitzar els espais a peu de carrer. Amb el valor que la informació és validada pel mateix consistori i fa que també sigui una eina de consulta molt valuosa per als professionals de l’àmbit de l’urbanisme, per bé que no substitueix cap certificat oficial.

Una única plataforma

El geoportal d’urbanisme de l’Ajuntament de Salt està vinculat al sistema d’informació territorial del consistori, que gestiona les dades cartogràfiques del municipi en una única plataforma. Aquest sistema permet millorar la coordinació entre els diferents departaments municipals, així com la gestió dels recursos i els serveis públics. El sistema d’informació territorial és un projecte innovador i ambiciós, que pretén convertir el municipi en un referent en matèria de gestió i difusió de la informació geogràfica.

Es pot accedir en el geoportal de planejament urbanístic de Salt des de la pàgina web municipal.