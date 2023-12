Girona posarà en funcionament sis estacions de Girocleta el pròxim any

L’Ajuntament de Girona instal·larà sis estacions més de Girocleta que entraran en funcionament al llarg de 2024 amb l’objectiu de millorar la connectivitat, a través del servei, entre el centre de la ciutat i els barris més allunyats. De fet, una de les demandes dels usuaris en una enquesta realitzada a principis d’aquest any era ubicar estacions als sectors de la ciutat on no n’hi havia. A més, algunes de les noves estacions se situaran en punts estratègics per tal de connectar, en un futur, Girona amb altres municipis de l’àrea urbana com Salt, Vilablareix i Sarrià de Ter. D’aquest tema se n’ha parlat en anteriors ocasions i és d’interès per part dels municipis de l’àrea urbana de Girona.

És en aquest sentit que una de les estacions s’instal·larà a la rotonda del Tren d’Olot, on hi ha la frontera entre Girona i Salt. En una entrevista fa uns dies a la ràdio municipal, Girona FM, la tinenta d’alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana, Cristina Andreu, va avançar la ubicació de les noves estacions i va explicar que aquesta que s’ubicarà a la rotonda del Tren d’Olot estava pensada per «facilitar el diàleg de mobilitat amb Salt». També s’ha de «tenir en compte el desplegament del BRCAT, que serà un eix de connexió amb transport públic, amb un bus ràpid i un carril bici de qualitat», va afirmar la regidora. A més, aquesta estació permetrà als usuaris apropar-se «al parc sanitari de Santa Caterina».

També l’estació que estarà a la plaça de Salt té per finalitat ser un punt de connexió estratègic amb Vilablareix. Concretament, se situarà abans d’arribar al giratori sortint de Girona, al carrer de Santa Coloma i els aparells on es deixen les bicicletes ja es van deixar col·locats amb les reformes que es van fer al giratori.

Amb la idea de tenir una «millor connectivitat» amb el barri de Pont Major, també se’n posarà una a la rotonda del Pont Major, molt a prop de l’Institut Narcís Xifra. Una altra estarà ubicada a la zona de Domeny on Andreu creu que és «important» que hi arribi el servei perquè encara «s’ha de desenvolupar bé el tema del bus» i, almenys així, es pot oferir «l’alternativa de bicicleta». A Domeny ja hi ha dues altres estacions que segons la regidora tenen «molt d’ús perquè està funcionant també com a intercanvi modal amb gent que deixa el cotxe en una zona més perimètrica de la ciutat».

Per altra banda, una altra estació es col·locarà a la rambla Xavier Cugat, al costat oposat d’on ja n’hi ha una. La que hi ha actualment es troba molt a prop dels cinemes. Per tant, la nova s’ubicarà al costat de la rotonda Josep Tarradelles, a tocar del pavelló de Fontajau. D’aquesta manera, els usuaris del servei tindran la possibilitat d’anar a veure els partits del Bàsquet Girona i l’Uni amb bicicleta i aparcar còmodament al costat del pavelló. De fet, el club presidit per Marc Gasol ha fet campanyes per fomentar l’ús de la bicicleta entre els aficionats.

L’últim dels sis espais se situarà al final del carrer de la Creu, a tocar de la rotonda dels Països Catalans. Aquesta està pensada «per connectar amb la UdG». En tot cas, la Girocleta encara no arribarà ni al campus de Montilivi ni al del Barri Vell, ni tampoc al parc Científic i Tecnològic, una demanda que es va fer des del Consell d’Estudiants de la UdG.

35 estacions

Aquestes sis estacions, finançades amb els Fons Next Generation, s’uniran a les estrenades recentment al Mercat del Lleó, al passeig d’Olot (al costat del pavelló de Santa Eugènia) i a l’avinguda de Lluís Pericot (a tocar de la cruïlla amb el carrer Caldes de Montbui). Un cop entrin en funcionament, Girona ja tindrà 35 estacions de Girocleta.

El 2021 l’Ajuntament va anunciar la creació de dotze estacions entre aquell any i el 2024. Amb aquestes sis que es posaran en funcionament el pròxim any s’arribarà a aquesta dotzena. Mentrestant, el servei no atura de créixer i arriba als més de 4.100 usuaris, la xifra més alta des que va començar a funcionar el 2009.